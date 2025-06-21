Україна передала команді Трампа запит на Patriot, - Зеленський

Журналіст уточнив у президента, чи розраховує він на зустріч з Трампом під час саміту НАТО і чи порушуватиметься там питання про передання Україні систем Patriot.

Зеленський відповів, що команди обох країн залишаються на зв'язку, а порядок денний можливих зустрічей ще формується.

За його словами, в Канаді він обговорював це питання з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який "дуже хоче, щоб Україна була" на саміті. Також президент наголосив, що Київ зацікавлений у зустрічі на рівні лідерів Коаліції охочих, і такі контакти можуть відбутися саме під час саміту.

Україна чекає на фідбек по Patriot

"Про Patriot - це питання не тільки президенту Трампу, але і Коаліції охочих", - наголосив президент.

Він пояснив, що в України побудований дуже хороший діалог з США. Зокрема він згадав про діалог міністра економіки України Юлії Свириденко з міністром фінансів США.

"В Канаді була зустріч у Свириденко з секретарем Бессентом, на ній був ще мій голова офісу Андрій Єрмак. Вони проговорювали мінеральну угоду, наші наступні кроки тощо. А також вони з Андрієм передали Бессенту саме той пакет зброї, яка нам потрібна. Будемо чекати фідбек", - пояснив Зеелнський.

За його словами, там дуже велика сума, адже до пакету входять системи Patriot.

"Як я і сказав, ми готові знайти гроші на весь цей пакет. З президентом Трампом це одна з тем для обговорення. Мені здається, що нам потрібно проговорити й санкції. І, чесно кажучи, мені здається, що нам треба говорити про новий подих в дипломатичному треку", - підкреслив він.

А також зауважив, що, на його думку, потрібна більша визначеність і більша сила тиску від світу на російського диктатора Володимира Путіна.

"Це потрібно заради дипломатії. І я хотів би з ним проговорити ці формати", - підсумував президент.