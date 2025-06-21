Україна передала команді Трампа запит на Patriot, - Зеленський
Україна через міністра фінансів США Скотта Бессента передала запит про системи Patriot американському президенту Дональду Трампу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.
Журналіст уточнив у президента, чи розраховує він на зустріч з Трампом під час саміту НАТО і чи порушуватиметься там питання про передання Україні систем Patriot.
Зеленський відповів, що команди обох країн залишаються на зв'язку, а порядок денний можливих зустрічей ще формується.
За його словами, в Канаді він обговорював це питання з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який "дуже хоче, щоб Україна була" на саміті. Також президент наголосив, що Київ зацікавлений у зустрічі на рівні лідерів Коаліції охочих, і такі контакти можуть відбутися саме під час саміту.
Україна чекає на фідбек по Patriot
"Про Patriot - це питання не тільки президенту Трампу, але і Коаліції охочих", - наголосив президент.
Він пояснив, що в України побудований дуже хороший діалог з США. Зокрема він згадав про діалог міністра економіки України Юлії Свириденко з міністром фінансів США.
"В Канаді була зустріч у Свириденко з секретарем Бессентом, на ній був ще мій голова офісу Андрій Єрмак. Вони проговорювали мінеральну угоду, наші наступні кроки тощо. А також вони з Андрієм передали Бессенту саме той пакет зброї, яка нам потрібна. Будемо чекати фідбек", - пояснив Зеелнський.
За його словами, там дуже велика сума, адже до пакету входять системи Patriot.
"Як я і сказав, ми готові знайти гроші на весь цей пакет. З президентом Трампом це одна з тем для обговорення. Мені здається, що нам потрібно проговорити й санкції. І, чесно кажучи, мені здається, що нам треба говорити про новий подих в дипломатичному треку", - підкреслив він.
А також зауважив, що, на його думку, потрібна більша визначеність і більша сила тиску від світу на російського диктатора Володимира Путіна.
"Це потрібно заради дипломатії. І я хотів би з ним проговорити ці формати", - підсумував президент.
ППО для України
Нагадаємо, що ще рік тому президент України Володимир Зеленський сказав, що Україні потрібно 25 систем ППО Patriot, щоб повністю закрити повітряний простір.
Уже цього року він заявив, що Україна готова закупити у США зброю і системи ППО на суму 30-50 млрд доларів. Зокрема, йшлося про придбання 10 установок Patriot або отримання ліцензії на їхнє виробництво.
У квітні Зеленський повідомив, що доручив українському МЗС спробувати досягти згоди від США щодо купівлі Patriot.
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