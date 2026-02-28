"Побачимо": Буданов висловився про блокування Telegram в Україні

"Я ще в 2024 році пропонував. Не те, щоб блокувати, а скажімо так, трошки впорядкувати та зменшити швидкість. Щоб Telegram був месенджером. Тим, чим він і має бути", - сказав Буданов у відповідь на питання.

Буданов додав, що він не проти каналів у Telegram. Але виступає за те, щоб власники каналів були деанонімізовані, та було зрозуміло, хто стоїть за тим, або іншим каналом (в Росії власники каналів змушені реєструватися у спеціальному реєстрі від Роскомнагляду, - прим. ред.).

"А якщо ти хочеш анонімний Telegram-канал, який за всіма ознаками є класичним ЗМІ, і ти ще й ведеш через нього диверсійно-підривну діяльність, через нього йде вербування, це ж трошки про інше питання вже", - сказав він.

Буданов додав, що Telegram в Україні можна впорядкувати. Але відразу ж підкреслив, що на його думку "це може багато кому не сподобатися". Щодо питання, чи чекати будь-яких кроків проти Telegram в майбутньому, Буданов коротко відповів "Побачимо".