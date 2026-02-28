"Побачимо": Буданов висловився про блокування Telegram в Україні

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що ще у 2024 році пропонував обмежити в Україні Telegram. Але не блокувати його.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Буданов сказав в ефірі телемарафону.
"Я ще в 2024 році пропонував. Не те, щоб блокувати, а скажімо так, трошки впорядкувати та зменшити швидкість. Щоб Telegram був месенджером. Тим, чим він і має бути", - сказав Буданов у відповідь на питання.
Буданов додав, що він не проти каналів у Telegram. Але виступає за те, щоб власники каналів були деанонімізовані, та було зрозуміло, хто стоїть за тим, або іншим каналом (в Росії власники каналів змушені реєструватися у спеціальному реєстрі від Роскомнагляду, - прим. ред.).
"А якщо ти хочеш анонімний Telegram-канал, який за всіма ознаками є класичним ЗМІ, і ти ще й ведеш через нього диверсійно-підривну діяльність, через нього йде вербування, це ж трошки про інше питання вже", - сказав він.
Буданов додав, що Telegram в Україні можна впорядкувати. Але відразу ж підкреслив, що на його думку "це може багато кому не сподобатися". Щодо питання, чи чекати будь-яких кроків проти Telegram в майбутньому, Буданов коротко відповів "Побачимо".
Після теракту у Львові 22 лютого, коли загинула співробітниця поліції, а також вибухів у Миколаєві та Дніпрі, у президента України Володимира Зеленського почали говорити про те, що Telegram, мовляв, потрібно заблокувати, оскільки через него "ведеться вербування". Про це сказала заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко також висловився за заходи проти месенджера. Але він пропонує його обмежити, а не заблокувати.
"Заборонити повністю неможливо. Обмежити його й забезпечити роботу правоохоронних органів, за якою ми можемо зменшити кількість терористичних злочинів, - про це треба говорити", - пояснив міністр.
Варто зазначити, що ідею заборони розкритикували буквально з усіх боків. Наприклад, низка депутатів зазначила, що заблокувати месенджер просто неможливо, якщо Україна планує виконувати норми законодавства Євросоюзу. Також засновник Telegram Павло Дуров не підпорядкований юрисдикції України, вимагати від нього обмежувати месенджер та деанонімізувати канали немає сенсу.
Окремо було зазначено, що заборона Telegram не призведе до припинення вербування українців росіянами. Вербуватимуть агентів через інші соцмережі - через Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber
Вал критики також прийшов з боку звичайних українців. Багато хто порівняв заяви політиків із тим, що зараз відбувається у Росії. Як відомо, російський режим нібито вже визначився з датою блокування Telegram на території РФ - початок квітня цього року.