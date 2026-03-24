Плюс навіть вночі, але наближається похолодання: названо дату, коли погода зміниться

Головне: Опади : найближчими днями у більшості областей буде сухо, невеликі дощі можливі лише місцями на південному сході.

: найближчими днями у більшості областей буде сухо, невеликі дощі можливі лише місцями на південному сході. Нічні температури : морози відступлять, вже з 26 березня прогнозують стабільні +1...+7°C.

: морози відступлять, вже з 26 березня прогнозують стабільні +1...+7°C. Пік весняного тепла : наприкінці тижня (27-29 березня) повітря вдень прогріється до +13...+19°C.

: наприкінці тижня (27-29 березня) повітря вдень прогріється до +13...+19°C. Зміна погоди: наприкінці березня атмосферні фронти принесуть більше хмар та похолодання.

Як зміниться погода найближчим часом

– Почнемо з прогнозу на найближчі дні. В нас в Україні синоптична ситуація змінюватиметься вже відчутніше. І характер погоди - також.

Але переважно - в позитивному поки що руслі.

Трішечки атмосферний тиск буде знижуватися. Хоча наша територія все ще залишатиметься поза увагою атмосферних фронтів.

Тому в більшості областей утримається погода без опадів.

Опадів у більшості областей України не буде (інфографіка: РБК-Україна)

Де можуть бути опади та що з морозом

– Лише на південному сході країни - там очікуємо місцями невеликий дощ.

На висотах ще залишається прохолодне повітря, в якому вночі (за винятком півдня нашого) ще може підморожувати. Трішки знижуватись температура.

Як і зараз, в принципі, інколи. До невеличкого мінуса (-1-2°C). Але переважно, все ж таки, плюс вже є.

Починаючи з 26 числа (четверга, - Ред.) вже вночі буде температура +1+7 градусів.

Це означає, що вже зміняться повітряні потоки. З'явиться південна складова в них. І, відповідно, ночі вже також переважно будуть з плюсом.

Що буде з температурою повітря вдень

– Денні максимуми в нас сягатимуть завтра (25 березня, - Ред.) 11-16 градусів тепла.

І, в принципі, така ситуація в нас зберігається і надалі.

Щодо температури, то вона залишатиметься +11+18 градусів.

Найтепліше в нас традиційно - це південь, також ще центральні області.

Адже по сходу - буде дещо більше хмарності. Південний схід - трішки там ось цей невеликий дощ локальний.

Тому там денні максимуми не надто будуть високими. Десь +11+14 градусів.

А решта територій, в принципі, і до +18°C може прогрітися повітря.

Березень ще принесе тепла (інфографіка: РБК-Україна)

Чи правда, що в Україну прийде похолодання

– Тенденція в принципі зберігається така, що у найближчі дні - включно до 29 числа (неділі, - Ред.) - в принципі в нас погода буде комфортна, весняна. З позитивними тенденціями.

І температура в денні години +13+19°C становитиме 27-29 числа. Це - такі, найтепліші дні будуть.

Після них - так, дійсно, є певні передумови (за розрахунками і оцінками наших фахівців) до синоптичних змін.

Але принаймні на сьогодні - вони будуть, звичайно, відчутні, але не критичні.

"Критичного" похолодання синоптики наразі не бачать (інфографіка: РБК-Україна)

Поки що - це просто зниження температури на кілька градусів і більша кількість атмосферних фронтів.

Тобто кінець березня - 30 або й навіть 31, скажімо так - можливо вже трошки відчуємо цю перебудову. З опадами.

І, відповідно, більше хмарності. І не такий вже інтенсивний денний прогрів у нас буде. Тому денні максимуми стануть нижчими.

Але нічні мінімуми... Поки що, таких яскравих передумов для зниження температури вночі - немає. В принципі залишатиметься вона 1-7 градусів тепла.

Локально, можливо (при проясненнях) - може бути зниження до нуля ще.

Але поки що говорити про ці показники зарано. Вже будемо наприкінці цього тижня уточнювати - як будуть розвиватися синоптичні події надалі.