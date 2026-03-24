Плюс навіть вночі, але наближається похолодання: названо дату, коли погода зміниться

Цього тижня в Україні очікується суттєве потепління, відступлять навіть нічні морози. Проте вже незабаром погоду можуть відчутно змінити атмосферні фронти.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Головне:
– Почнемо з прогнозу на найближчі дні. В нас в Україні синоптична ситуація змінюватиметься вже відчутніше. І характер погоди - також.
Але переважно - в позитивному поки що руслі.
Трішечки атмосферний тиск буде знижуватися. Хоча наша територія все ще залишатиметься поза увагою атмосферних фронтів.
Тому в більшості областей утримається погода без опадів.
– Лише на південному сході країни - там очікуємо місцями невеликий дощ.
На висотах ще залишається прохолодне повітря, в якому вночі (за винятком півдня нашого) ще може підморожувати. Трішки знижуватись температура.
Як і зараз, в принципі, інколи. До невеличкого мінуса (-1-2°C). Але переважно, все ж таки, плюс вже є.
Починаючи з 26 числа (четверга, - Ред.) вже вночі буде температура +1+7 градусів.
Це означає, що вже зміняться повітряні потоки. З'явиться південна складова в них. І, відповідно, ночі вже також переважно будуть з плюсом.
– Денні максимуми в нас сягатимуть завтра (25 березня, - Ред.) 11-16 градусів тепла.
І, в принципі, така ситуація в нас зберігається і надалі.
Щодо температури, то вона залишатиметься +11+18 градусів.
Найтепліше в нас традиційно - це південь, також ще центральні області.
Адже по сходу - буде дещо більше хмарності. Південний схід - трішки там ось цей невеликий дощ локальний.
Тому там денні максимуми не надто будуть високими. Десь +11+14 градусів.
А решта територій, в принципі, і до +18°C може прогрітися повітря.
– Тенденція в принципі зберігається така, що у найближчі дні - включно до 29 числа (неділі, - Ред.) - в принципі в нас погода буде комфортна, весняна. З позитивними тенденціями.
І температура в денні години +13+19°C становитиме 27-29 числа. Це - такі, найтепліші дні будуть.
Після них - так, дійсно, є певні передумови (за розрахунками і оцінками наших фахівців) до синоптичних змін.
Але принаймні на сьогодні - вони будуть, звичайно, відчутні, але не критичні.
Поки що - це просто зниження температури на кілька градусів і більша кількість атмосферних фронтів.
Тобто кінець березня - 30 або й навіть 31, скажімо так - можливо вже трошки відчуємо цю перебудову. З опадами.
І, відповідно, більше хмарності. І не такий вже інтенсивний денний прогрів у нас буде. Тому денні максимуми стануть нижчими.
Але нічні мінімуми... Поки що, таких яскравих передумов для зниження температури вночі - немає. В принципі залишатиметься вона 1-7 градусів тепла.
Локально, можливо (при проясненнях) - може бути зниження до нуля ще.
Але поки що говорити про ці показники зарано. Вже будемо наприкінці цього тижня уточнювати - як будуть розвиватися синоптичні події надалі.
