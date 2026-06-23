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Плюс 73% на первинці? Як насправді змінилися ціни на новобудови за 4 роки війни

08:00 23.06.2026 Вт
3 хв
Первинка проти вторинки: якому житлу зараз віддають перевагу українці?
aimg Василина Копитко
Плюс 73% на первинці? Як насправді змінилися ціни на новобудови за 4 роки війни Війна розколола ринок на умовно безпечні регіони та прифронтові (фото: Getty Images)
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Повномасштабне вторгнення РФ не стало причиною різкого здорожчання новобудов в Україні, як вважалося раніше. Навпаки, війна фактично загальмувала ціновий бум, який спостерігався на ринку до 2022 року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Головне:

  • Міф про "шалене подорожчання": У доларовому еквіваленті ріст цін на новобудови виявився помірним, а значні цифри у гривні зумовлені лише її девальвацією.
  • Гальмування ринку: Війна зупинила ціновий бум - темпи росту вартості квадратного метра в доларах впали в рази порівняно з довоєнним періодом.
  • Регіональна прірва: В Україні сформувалися два окремі ринки. У безпечних регіонах (Кропивницький, Львів, Івано-Франківськ) ціни злетіли через попит, тоді як у прифронтових містах (Харків, Запоріжжя) - просіли.
  • Перевага готового житла: Покупці обирають готові квартири замість інвестицій у будівництво, що призвело до випереджаючого зростання цін на вторинному ринку.

Гривнева ілюзія

За словами PhD з прикладної математики Богдана Красюка, "значне зростання цін", про яке часто говорять, є здебільшого наслідком девальвації гривні, а не реальним збільшенням вартості квадратного метра.

З початку повномасштабного вторгнення новобудови у Києві в національній валюті подорожчали в середньому на 73%. Однак, якщо рахувати у валюті, зростання склало лише 13,5%.

До 2022 року столична первинка в доларах дорожчала в середньому на 0,96% щомісяця. Після початку великої війни ці темпи сповільнилися до 0,22% на місяць.

Читайте також: Ціновий бум в Одесі: які квартири подорожчали на третину і що з вартістю оренди

Розкол на два ринки

Війна кардинально змінила географію попиту. До 2022 року ціни в країні росли відносно рівномірно, проте зараз сформувалися два окремі тренди:

  • Безпечні регіони (Захід та Центр): Внаслідок міграції попит різко зріс, що "підштовхнуло" ціни вгору. Лідерами за зростанням вартості (в доларах) стали Кропивницький (+100%), Івано-Франківськ (+87%) та Львів (+58%).
  • Прифронтова зона: Попит знизився, що призвело до просідання цін. Наприклад, у Харкові квадратний метр у новобудовах у доларах подешевшав на 19%, у Запоріжжі - на 11%.

Зараз розрив у вартості житла між безпечним тилом та прифронтовими містами сягає 24%, що є історичним максимумом для України.

Чому вторинка дорожчає швидше

Аналітики також зафіксували цікавий тренд: готове житло (вторинка) зараз дорожчає у кілька разів швидше, ніж новобудови, що ще будуються.

Експерти пояснюють це прагматизмом покупців: в умовах воєнного часу люди готові доплачувати за можливість отримати ключ і заселитися в квартиру негайно, не наражаючи себе на ризики, пов'язані з тривалим будівництвом.

Читайте також про те, що найвищі ціни на житло у новобудовах зараз у Львові. Там "квадрат" коштує 1490 доларів. Разом із цим найдинамічніше нерухомість на первинці зросла у Хмельницькому, де вартість підскочила на 16% за рік.

Раніше ми писали про те, скільки коштують будинки в Україні та де найдешевша приватна нерухомість.

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