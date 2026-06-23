Плюс 73% на первичном рынке? Как на самом деле изменились цены на новостройки за 4 года войны

Полномасштабное вторжение РФ не стало причиной резкого подорожания новостроек в Украине, как считалось ранее. Напротив, война фактически затормозила ценовой бум, который наблюдался на рынке до 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Главное: Миф о "безумном подорожании": в долларовом эквиваленте рост цен на новостройки оказался умеренным, а значительные цифры в гривне обусловлены лишь ее девальвацией.

в долларовом эквиваленте рост цен на новостройки оказался умеренным, а значительные цифры в гривне обусловлены лишь ее девальвацией. Замедление рынка: Война остановила ценовой бум - темпы роста стоимости квадратного метра в долларах упали в разы по сравнению с довоенным периодом.

Война остановила ценовой бум - темпы роста стоимости квадратного метра в долларах упали в разы по сравнению с довоенным периодом. Региональный разрыв: В Украине сформировались два отдельных рынка. В безопасных регионах (Кропивницкий, Львов, Ивано-Франковск) цены взлетели из-за спроса, тогда как в прифронтовых городах (Харьков, Запорожье) - просели.

В Украине сформировались два отдельных рынка. В безопасных регионах (Кропивницкий, Львов, Ивано-Франковск) цены взлетели из-за спроса, тогда как в прифронтовых городах (Харьков, Запорожье) - просели. Преимущество готового жилья: Покупатели выбирают готовые квартиры вместо инвестиций в строительство, что привело к опережающему росту цен на вторичном рынке.

Гривневая иллюзия

По словам доктора философии по прикладной математике Богдана Красюка, "значительный рост цен", о котором часто говорят, является в основном следствием девальвации гривны, а не реальным увеличением стоимости квадратного метра.

С начала полномасштабного вторжения новостройки в Киеве в национальной валюте подорожали в среднем на 73%. Однако, если считать в долларах, рост составил всего 13,5%.

До 2022 года столичная первичная недвижимость в долларах дорожала в среднем на 0,96% ежемесячно. После начала большой войны эти темпы замедлились до 0,22% в месяц.

Раскол на два рынка

Война кардинально изменила географию спроса. До 2022 года цены в стране росли относительно равномерно, однако сейчас сформировались два отдельных тренда:

Безопасные регионы (Запад и Центр): в результате миграции спрос резко вырос, что "подтолкнуло" цены вверх. Лидерами по росту стоимости (в долларах) стали Кропивницкий (+100%), Ивано-Франковск (+87%) и Львов (+58%).

в результате миграции спрос резко вырос, что "подтолкнуло" цены вверх. Лидерами по росту стоимости (в долларах) стали Кропивницкий (+100%), Ивано-Франковск (+87%) и Львов (+58%). Прифронтовая зона: спрос снизился, что привело к падению цен. Например, в Харькове квадратный метр в новостройках в долларах подешевел на 19%, в Запорожье - на 11%.

Сейчас разрыв в стоимости жилья между безопасным тылом и прифронтовыми городами достигает 24%, что является историческим максимумом для Украины.

Почему вторичное жилье дорожает быстрее

Аналитики также зафиксировали интересный тренд: готовое жилье (вторичный рынок) сейчас дорожает в несколько раз быстрее, чем новостройки, которые еще находятся в стадии строительства.

Эксперты объясняют это прагматизмом покупателей: в условиях военного времени люди готовы доплачивать за возможность получить ключ и заселиться в квартиру немедленно, не подвергая себя рискам, связанным с длительным строительством.