Плюс 21 полонений росіянин. Сили оборони поповнили "обмінний фонд" на Донеччині

Сили оборони продовжують поповнювати "обмінний фонд". Цього разу українські захисники взяли в полон 21 росіянина на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 1-го корпусу НГУ "Азов".

" Кожен ворог, взятий в полон, наближає повернення наших побратимів з неволі ", - наголосили українські захисники.

" Хтось здався добровільно, когось довелося змушувати скласти зброю. Але для них це - найкращий фінал ", - йдеться у дописі.

Українські воїни показали 21 росіянина, які потрапили в полон на Добропільському і Костянтинівському напрямках.

Українські військові захоплюють в полон окупантів

Нагадаємо, український захисник на псевдо "Пейн" за допомогою FPV-дрона взяв у полон російського окупанта. Безпілотник супроводив росіянина просто до позицій українських бійців, де його й було затримано.

Раніше десантники взяли в полон десять військових країни-агресорки на Курському напрямку. Як зазначалося, умови у підрозділах на території Росії були настільки нелюдськими, що вони добровільно здалися українським військовим.

Крім того, Сили спеціальних операцій влаштували неочікуваний наліт на тилові позиції росіян. Їм вдалось взяти в полон шістьох окупантів.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому 5 857 українців. Ще 555 осіб були звільнені поза процедурами обміну.