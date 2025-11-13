ua en ru
Плюс 21 полонений росіянин. Сили оборони поповнили "обмінний фонд" на Донеччині

Україна, Четвер 13 листопада 2025 22:57
Плюс 21 полонений росіянин. Сили оборони поповнили "обмінний фонд" на Донеччині Фото: бійці "Азову" полонили 21 росіянина в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сили оборони продовжують поповнювати "обмінний фонд". Цього разу українські захисники взяли в полон 21 росіянина на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 1-го корпусу НГУ "Азов".

Українські воїни показали 21 росіянина, які потрапили в полон на Добропільському і Костянтинівському напрямках.

"Хтось здався добровільно, когось довелося змушувати скласти зброю. Але для них це - найкращий фінал", - йдеться у дописі.

Поповнення "обмінного фонду" відбулося завдяки діям бійців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" і 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина"; 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж", ДШВ і штурмових підрозділів ЗСУ.

"Кожен ворог, взятий в полон, наближає повернення наших побратимів з неволі", - наголосили українські захисники.

Українські військові захоплюють в полон окупантів

Нагадаємо, український захисник на псевдо "Пейн" за допомогою FPV-дрона взяв у полон російського окупанта. Безпілотник супроводив росіянина просто до позицій українських бійців, де його й було затримано.

Раніше десантники взяли в полон десять військових країни-агресорки на Курському напрямку. Як зазначалося, умови у підрозділах на території Росії були настільки нелюдськими, що вони добровільно здалися українським військовим.

Крім того, Сили спеціальних операцій влаштували неочікуваний наліт на тилові позиції росіян. Їм вдалось взяти в полон шістьох окупантів.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому 5 857 українців. Ще 555 осіб були звільнені поза процедурами обміну.

