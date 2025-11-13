ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Плюс 21 пленный россиянин. Силы обороны пополнили "обменный фонд" в Донецкой области

Украина, Четверг 13 ноября 2025 22:57
UA EN RU
Плюс 21 пленный россиянин. Силы обороны пополнили "обменный фонд" в Донецкой области Фото: бойцы "Азова" пленили 21 россиянина в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Силы обороны продолжают пополнять "обменный фонд". На этот раз украинские защитники взяли в плен 21 россиянина в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 1-го корпуса НГУ "Азов".

Украинские воины показали 21 россиянина, которые попали в плен на Добропольском и Константиновском направлениях.

"Кто-то сдался добровольно, кого-то пришлось заставлять сложить оружие. Но для них это - лучший финал", - говорится в публикации.

Пополнение "обменного фонда" произошло благодаря действиям бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов" и 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина"; 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж", ДШВ и штурмовых подразделений ВСУ.

"Каждый враг, взятый в плен, приближает возвращение наших побратимов из неволи", - подчеркнули украинские защитники.

Украинские военные захватывают в плен оккупантов

Напомним, украинский защитник под псевдонимом "Пейн" с помощью FPV-дрона взял в плен российского оккупанта. Беспилотник сопроводил россиянина прямо к позициям украинских бойцов, где он и был задержан.

Ранее десантники взяли в плен десять военных страны-агрессора на Курском направлении. Как отмечалось, условия в подразделениях на территории России были настолько нечеловеческими, что они добровольно сдались украинским военным.

Кроме того, Силы специальных операций устроили неожиданный налет на тыловые позиции россиян. Им удалось взять в плен шестерых оккупантов.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой 5 857 украинцев. Еще 555 человек были освобождены вне процедур обмена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине Русские
Новости
Сырский: самые ожесточенные бои на фронте ведутся возле 7 городов
Сырский: самые ожесточенные бои на фронте ведутся возле 7 городов
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт