Плюс 21 пленный россиянин. Силы обороны пополнили "обменный фонд" в Донецкой области
Силы обороны продолжают пополнять "обменный фонд". На этот раз украинские защитники взяли в плен 21 россиянина в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 1-го корпуса НГУ "Азов".
Украинские воины показали 21 россиянина, которые попали в плен на Добропольском и Константиновском направлениях.
"Кто-то сдался добровольно, кого-то пришлось заставлять сложить оружие. Но для них это - лучший финал", - говорится в публикации.
Пополнение "обменного фонда" произошло благодаря действиям бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов" и 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина"; 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж", ДШВ и штурмовых подразделений ВСУ.
"Каждый враг, взятый в плен, приближает возвращение наших побратимов из неволи", - подчеркнули украинские защитники.
Украинские военные захватывают в плен оккупантов
Напомним, украинский защитник под псевдонимом "Пейн" с помощью FPV-дрона взял в плен российского оккупанта. Беспилотник сопроводил россиянина прямо к позициям украинских бойцов, где он и был задержан.
Ранее десантники взяли в плен десять военных страны-агрессора на Курском направлении. Как отмечалось, условия в подразделениях на территории России были настолько нечеловеческими, что они добровольно сдались украинским военным.
Кроме того, Силы специальных операций устроили неожиданный налет на тыловые позиции россиян. Им удалось взять в плен шестерых оккупантов.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой 5 857 украинцев. Еще 555 человек были освобождены вне процедур обмена.