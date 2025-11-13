Плюс 21 пленный россиянин. Силы обороны пополнили "обменный фонд" в Донецкой области

Силы обороны продолжают пополнять "обменный фонд". На этот раз украинские защитники взяли в плен 21 россиянина в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 1-го корпуса НГУ "Азов".

" Каждый враг, взятый в плен, приближает возвращение наших побратимов из неволи ", - подчеркнули украинские защитники.

" Кто-то сдался добровольно, кого-то пришлось заставлять сложить оружие. Но для них это - лучший финал ", - говорится в публикации.

Украинские воины показали 21 россиянина, которые попали в плен на Добропольском и Константиновском направлениях.

Украинские военные захватывают в плен оккупантов

Напомним, украинский защитник под псевдонимом "Пейн" с помощью FPV-дрона взял в плен российского оккупанта. Беспилотник сопроводил россиянина прямо к позициям украинских бойцов, где он и был задержан.

Ранее десантники взяли в плен десять военных страны-агрессора на Курском направлении. Как отмечалось, условия в подразделениях на территории России были настолько нечеловеческими, что они добровольно сдались украинским военным.

Кроме того, Силы специальных операций устроили неожиданный налет на тыловые позиции россиян. Им удалось взять в плен шестерых оккупантов.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой 5 857 украинцев. Еще 555 человек были освобождены вне процедур обмена.