На пляжі у Латвія виявили уламок російського дрона "Гербера"

Вторгнення російських дронів у Польщу та Литву

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Більшість - з території Білорусі. При цьому силам ППО вдалося збити чотири безпілотники.

У Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази. Уламки збитих безпілотників знайшли у 11 населених пунктах Польщі.

А ввечері 15 вересня у Польщі над урядовими будівлями літав безпілотник. Його знищили.

Також днями стало відомо, що наприкінці липня цього року російський дрон "Гербера" вторгся в повітряний простір Литви. Ймовірно, безпілотник запускали з території Білорусі.