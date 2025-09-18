На пляже в Латвии обнаружили обломок российского дрона "Гербера"

Вторжение российских дронов в Польшу и Литву

Напомним, в ночь на 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Большинство - с территории Беларуси. При этом силам ПВО удалось сбить четыре беспилотника.

В Польше нашли обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы. Обломки сбитых беспилотников нашли в 11 населенных пунктах Польши.

А вечером 15 сентября в Польше над правительственными зданиями летал беспилотник. Его уничтожили.

Также на днях стало известно, что в конце июля этого года российский дрон "Гербера" вторгся в воздушное пространство Литвы. Вероятно, беспилотник запускали с территории Беларуси.