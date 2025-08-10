На пляжі в курортній Затоці на міні підірвався чоловік

За попередніми даними, міна вибухнула на пляжі між селищами Затока та Кароліно-Бугаз. Міна нібито здетонувала у морі, близько 50 метрів від берега.

За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок вибуху, попередньо, є жертва. Загинув чоловік, який знаходився поряд.



ЗМІ також відзначають, що пляж, на якому стався вибух, не входить до переліку відкритих зон і дозволу там перебувати немає, хоча в містечку туристів приймають.