UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

На пляжі в курортній Затоці на міні підірвався чоловік

Фото: на пляжі в курортній Затоці вибухнула міна (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На пляжі у курортній Затоці Одеської області у неділю, 10 серпня, стався вибух. Здетонувала міна, є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

За попередніми даними, міна вибухнула на пляжі між селищами Затока та Кароліно-Бугаз. Міна нібито здетонувала у морі, близько 50 метрів від берега.

За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок вибуху, попередньо, є жертва. Загинув чоловік, який знаходився поряд.

ЗМІ також відзначають, що пляж, на якому стався вибух, не входить до переліку відкритих зон і дозволу там перебувати немає, хоча в містечку туристів приймають.

Нагадаємо, на початку червня на пляжі в Затоці Одеської області стався вибух. Як повідомили в поліції, двоє людей підірвалися на міні та загинули на місці.

РБК-Україна раніше публікувало список пляжів в Одеській області, які відкриті для купального сезону.

Також варто додати, що під час повітряної тривоги, шторму (від 2 балів) чи виявлення підозрілих предметів - перебування людей біля моря суворо заборонено.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаЗатокаВибух