На пляже в курортной Затоке на мине подорвался мужчина

На пляже в курортной Затоке Одесской области в воскресенье, 10 августа, произошел взрыв. Сдетонировала мина, есть погибший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".
По предварительным данным, мина взорвалась на пляже между поселками Затока и Каролино-Бугаз. Мина якобы сдетонировала в море, около 50 метров от берега.
По информации местных СМИ, в результате взрыва, предварительно, есть жертва. Погиб мужчина, который находился рядом.
СМИ также отмечают, что пляж, на котором произошел взрыв, не входит в перечень открытых зон и разрешения там находиться нет, хотя в городке туристов принимают.
Напомним, в начале июня на пляже в Затоке Одесской области произошел взрыв. Как сообщили в полиции, два человека подорвались на мине и погибли на месте.
РБК-Украина ранее публиковало список пляжей в Одесской области, которые открыты для купального сезона.
Также стоит добавить, что во время воздушной тревоги, шторма (от 2 баллов) или обнаружения подозрительных предметов - пребывание людей у моря строго запрещено.