У Затоці на пляжі підірвалися дві людини: перші подробиці

В Одеській області стався вибух на пляжі Затоки. В результаті інциденту загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки, джерела в правоохоронних органах та заяву поліції Одеської області .

Сьогодні вдень місцеві одеські Telegram-канали написали, що в Затоці від вибуху на пляжі загинули люди.

Як повідомили джерела РБК-Україна, попередньо, двоє людей підірвалися на міні та загинули на місці. Після того, як про інцидент стало відомо поліції, на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

14:40. Поліція розповіла подробиці трагедії

Як розповіли в поліції Одеської області, вибух стався, коли двоє чоловіків купалися у морі. Їхні особи наразі встановлюють правоохоронці.

Поліція встановлює обставини події та вирішує питання про порушення справи за фактом нещасного випадку.

Водночас правоохоронці закликають мешканців та гостей Одеської області не виходити на ділянки, доступ до яких заборонено, та радять відпочивати лише на тих пляжах, які перевірили фахівці на відсутність мін та інших вибухонебезпечних предметів.