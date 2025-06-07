У Затоці на пляжі підірвалися дві людини: перші подробиці
В Одеській області стався вибух на пляжі Затоки. В результаті інциденту загинули дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки, джерела в правоохоронних органах та заяву поліції Одеської області.
Сьогодні вдень місцеві одеські Telegram-канали написали, що в Затоці від вибуху на пляжі загинули люди.
Як повідомили джерела РБК-Україна, попередньо, двоє людей підірвалися на міні та загинули на місці. Після того, як про інцидент стало відомо поліції, на місце події виїхала слідчо-оперативна група.
14:40. Поліція розповіла подробиці трагедії
Як розповіли в поліції Одеської області, вибух стався, коли двоє чоловіків купалися у морі. Їхні особи наразі встановлюють правоохоронці.
Поліція встановлює обставини події та вирішує питання про порушення справи за фактом нещасного випадку.
Водночас правоохоронці закликають мешканців та гостей Одеської області не виходити на ділянки, доступ до яких заборонено, та радять відпочивати лише на тих пляжах, які перевірили фахівці на відсутність мін та інших вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, у 2023 році росіяни підірвали Каховську ГЕС, в результаті чого міни, якими була заміновані береги Дніпра в Херсонській області, винесло в море. Мешканців Одеси та Одеської області попереджали, що море може виносити ці міни на берег та пляжі.
Як заявляли тоді в оперативному командуванні "Південь", у Дніпрі через підрив ГЕС опинилася велика кількість боєприпасів. Одну з таких протидесантних мін тоді виявили на березі Одеської області.
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