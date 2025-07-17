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Пляжі Одеси відкриті: де можна купатися цього літа - перелік усіх зон

Четвер 17 липня 2025 16:35
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Пляжі Одеси відкриті: де можна купатися цього літа - перелік усіх зон Фото: Пляж в Одесі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Одеській області продовжують відкривати пляжі для купального сезону. Станом на 17 липня в регіоні офіційно дозволили відвідування 32 зон відпочинку біля моря.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Які пляжі відкрили

Одеська ОВА погодила відкриття ще трьох пляжних ділянок в Одесі: Red Line, Портофіно, Курортний.

Таким чином, загалом в області діє 32 офіційно дозволені зони для купання:

  • 30 - в місті Одеса,
  • 1 - у Чорноморську,
  • 1 - у селищі Приморське (Ізмаїльський район).

Список пляжів постійно оновлюється після проходження перевірок.

Повний перелік пляжів в Одесі

Зокрема, в місті діють такі пляжі:

  • Ітака,
  • Інклюзивний пляж "Безмеж",
  • Буфет на Малому Фонтані,
  • Гранд Петтін,
  • Куба,
  • Калетон,
  • Муніципальний пляж "Чайка",
  • Сігал Біч,
  • Муніципальний пляж "Курортний",
  • Паблік,
  • Андерхілл,
  • Ліберті,
  • Ібіца,
  • Варадеро,
  • Кораблик,
  • Ківі,
  • 5 ділянок "Соло Біч",
  • Кокос,
  • Кокос-Курортний,
  • 2 зони між траверсами №14 і №15 на "Золотому березі",
  • Ланжерон,
  • Муніципальний пляж для людей з інвалідністю (11 ст. Великого Фонтану),
  • Red Line,
  • Портофіно,
  • Курортний.

В ОВА наголошують, що під час повітряної тривоги, шторму (від 2 балів) чи виявлення підозрілих предметів - перебування людей біля моря суворо заборонено.

Нагадаємо, у Києві офіційно не відкривали пляжний сезон, однак купатися можна. МОЗ повідомляє, що станом на кінець червня безпечними визнано 10 пляжів у столиці та ще 2 - в області. Водойми перевіряють щотижня. Водночас українців закликають дотримуватися правил безпеки під час відпочинку.

Також РБК-Україна розповідало, яку їжу не варто брати на пляж у спеку, щоб не отруїтися.

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