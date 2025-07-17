Пляжі Одеси відкриті: де можна купатися цього літа - перелік усіх зон
В Одеській області продовжують відкривати пляжі для купального сезону. Станом на 17 липня в регіоні офіційно дозволили відвідування 32 зон відпочинку біля моря.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Які пляжі відкрили
Одеська ОВА погодила відкриття ще трьох пляжних ділянок в Одесі: Red Line, Портофіно, Курортний.
Таким чином, загалом в області діє 32 офіційно дозволені зони для купання:
- 30 - в місті Одеса,
- 1 - у Чорноморську,
- 1 - у селищі Приморське (Ізмаїльський район).
Список пляжів постійно оновлюється після проходження перевірок.
Повний перелік пляжів в Одесі
Зокрема, в місті діють такі пляжі:
- Ітака,
- Інклюзивний пляж "Безмеж",
- Буфет на Малому Фонтані,
- Гранд Петтін,
- Куба,
- Калетон,
- Муніципальний пляж "Чайка",
- Сігал Біч,
- Муніципальний пляж "Курортний",
- Паблік,
- Андерхілл,
- Ліберті,
- Ібіца,
- Варадеро,
- Кораблик,
- Ківі,
- 5 ділянок "Соло Біч",
- Кокос,
- Кокос-Курортний,
- 2 зони між траверсами №14 і №15 на "Золотому березі",
- Ланжерон,
- Муніципальний пляж для людей з інвалідністю (11 ст. Великого Фонтану),
- Red Line,
- Портофіно,
- Курортний.
В ОВА наголошують, що під час повітряної тривоги, шторму (від 2 балів) чи виявлення підозрілих предметів - перебування людей біля моря суворо заборонено.
Нагадаємо, у Києві офіційно не відкривали пляжний сезон, однак купатися можна. МОЗ повідомляє, що станом на кінець червня безпечними визнано 10 пляжів у столиці та ще 2 - в області. Водойми перевіряють щотижня. Водночас українців закликають дотримуватися правил безпеки під час відпочинку.
Також РБК-Україна розповідало, яку їжу не варто брати на пляж у спеку, щоб не отруїтися.
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