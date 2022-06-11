На пляже в Одесской области подорвался мужчина: появилось видео

В одном из сел Одесской области во время купания в море подорвался мужчина. Он погиб на месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.
Судя по видео, подрыв на мине произошел в непосредственной близости от берега. По данным полиции, семья из Донецкой области хотела отдохнуть на пляже, но в море в результате подрыва погиб 50-летний мужчина на глазах жены, сына и друга. Последний чудом не пострадал, хотя тоже пошел купаться.
На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства.
Напомним, сегодня сообщалось, что несмотря на запрет посещать пляжи, в Одесской области мужчина подорвался на мине.
Кроме того, сегодня прибило к берегу российскую мину, которая сдетонировала в нескольких метра от него.
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