На пляжі в Одеській області підірвався чоловік: з'явилося відео

В одному з сіл Одеської області під час купання в морі підірвався чоловік. Він загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області .

Судячи з відео, підрив на міні стався в безпосередній близькості від берега. За даними поліції, сім'я з Донецької області хотіла відпочити на пляжі, але в морі в результаті підриву загинув 50-річний чоловік на очах дружини, сина і друга. Останній дивом не постраждав, хоча теж пішов купатися.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що незважаючи на заборону відвідувати пляжі, в Одеській області чоловік підірвався на міні.

Крім того, сьогодні прибило до берега російську міну, яка здетонувала за кілька метрів від нього.

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