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На пляжі в Одеській області підірвався чоловік: з'явилося відео

Фото: поліція на місці інциденту (od.npu.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

В одному з сіл Одеської області під час купання в морі підірвався чоловік. Він загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Судячи з відео, підрив на міні стався в безпосередній близькості від берега. За даними поліції, сім'я з Донецької області хотіла відпочити на пляжі, але в морі в результаті підриву загинув 50-річний чоловік на очах дружини, сина і друга. Останній дивом не постраждав, хоча теж пішов купатися.

На місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Встановлюються всі обставини.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що незважаючи на заборону відвідувати пляжі, в Одеській області чоловік підірвався на міні.

Крім того, сьогодні прибило до берега російську міну, яка здетонувала за кілька метрів від нього.

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