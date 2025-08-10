ua en ru
Нд, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На пляжі в курортній Затоці на міні підірвався чоловік

Затока, Неділя 10 серпня 2025 12:48
UA EN RU
На пляжі в курортній Затоці на міні підірвався чоловік Фото: на пляжі в курортній Затоці вибухнула міна (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На пляжі у курортній Затоці Одеської області у неділю, 10 серпня, стався вибух. Здетонувала міна, є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

За попередніми даними, міна вибухнула на пляжі між селищами Затока та Кароліно-Бугаз. Міна нібито здетонувала у морі, близько 50 метрів від берега.

За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок вибуху, попередньо, є жертва. Загинув чоловік, який знаходився поряд.

ЗМІ також відзначають, що пляж, на якому стався вибух, не входить до переліку відкритих зон і дозволу там перебувати немає, хоча в містечку туристів приймають.

Нагадаємо, на початку червня на пляжі в Затоці Одеської області стався вибух. Як повідомили в поліції, двоє людей підірвалися на міні та загинули на місці.

РБК-Україна раніше публікувало список пляжів в Одеській області, які відкриті для купального сезону.

Також варто додати, що під час повітряної тривоги, шторму (від 2 балів) чи виявлення підозрілих предметів - перебування людей біля моря суворо заборонено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Затока Вибух
Новини
Долю України вирішать на Алясці? Що відомо про саміт і плани Трампа з Путіним
Долю України вирішать на Алясці? Що відомо про саміт і плани Трампа з Путіним
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН