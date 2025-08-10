ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На пляжах в Одесской области прогремели два взрыва: трое погибших

Затока, Воскресенье 10 августа 2025 14:00
UA EN RU
На пляжах в Одесской области прогремели два взрыва: трое погибших Фото: три человека подорвались на минах в Одесской области (od.npu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

На пляжах в Одесской области 10 августа произошли два взрыва. В результате чего погибли трое отдыхающих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области и главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Предварительно установлено, что во время купания в море в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли трое отдыхающих - женщина и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются.

Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Каролино-Бугазской общины Белгород-Днестровского района. Там работают правоохранители, взрывотехники и сотрудники ГСЧС.

Глава Одесской ОВА уточнил, что один человек погиб в Каролино-Бугазе, еще мужчина и женщина - в Затоке.

По его словам, все они подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах.

Напомним, после 12:00 в сети сообщили о взрывах на пляже в курортной Затоке Одесской области.

Местные СМИ сообщили, что в море примерно в 50 метрах от берега взорвалась мина. В результате детонации якобы погиб мужчина.

Как известно, что в Затоке Одесской области в июне два человека подорвались на мине и погибли на месте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Затока Взрывы Полицейские
Новости
Судьбу Украины решат на Аляске? Что известно о саммите и планах Трампа с Путиным
Судьбу Украины решат на Аляске? Что известно о саммите и планах Трампа с Путиным
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН