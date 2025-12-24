На пляжах Одеси помітили плями, схожі на нафтові, та знаходять загиблих птахів

Удари росіян по Одесі та області

Так, російські окупанти вчора, 23 грудня, вчергове атакували порт Одеси ударними дронами. Внаслідок атаки постраждало цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою.

Також в ніч на 22 грудня російські війська атакували портову та енергетичну інфраструктуру Одещини, зокрема в порту "Південний" загорілися контейнери з борошном та олією.

Однією з наймасовіших атак на Одесу та область стала ніч проти 13 грудня, коли без світла, води та тепла залишилася значна частина регіону, включно з Одесою, а найбільших руйнувань зазнало місто Арциз.

Також окупанти почали масово обстрілювати міст у Маяках на трасі Одеса - Рені, що ускладнило проїзд до пунктів пропуску та західних населених пунктів області. Влада та транспортні служби розробили альтернативні маршрути.