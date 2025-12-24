На пляжах Одеси помітили плями, схожі на нафтові, та знаходять загиблих птахів

На двох пляжах Одеси були виявлені плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. За цим фактом розпочато розслідування, на місце виїхали відповідні служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської МВА Сергія Лисака.
"У районі пляжів Дельфін та Ланжерон виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. Наразі їх розмір та походження встановлюються", - зазначив Лисак.
За його словами, ситуацію перевіряють відповідні служби. На місце вже виїхали екологічна інспекція, КП "Узбережжя", КУ РВС, а також представники Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.
"Після отримання висновків фахівців буде надано додаткову офіційну інформацію", - додав глава Одеської МВА.
Так, російські окупанти вчора, 23 грудня, вчергове атакували порт Одеси ударними дронами. Внаслідок атаки постраждало цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою.
Також в ніч на 22 грудня російські війська атакували портову та енергетичну інфраструктуру Одещини, зокрема в порту "Південний" загорілися контейнери з борошном та олією.
Однією з наймасовіших атак на Одесу та область стала ніч проти 13 грудня, коли без світла, води та тепла залишилася значна частина регіону, включно з Одесою, а найбільших руйнувань зазнало місто Арциз.
Також окупанти почали масово обстрілювати міст у Маяках на трасі Одеса - Рені, що ускладнило проїзд до пунктів пропуску та західних населених пунктів області. Влада та транспортні служби розробили альтернативні маршрути.