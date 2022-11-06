На пляж Одеси винесло якірну міну, її ліквідували

Штормом до одного із пляжів Одеси винесло якірну міну. Силами оборони було здійснено контрольований підрив у прибережних водах, загрозу ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Оперативного командування "Південь".

"Нагадуємо, що мінна небезпека є одним із ризиків, яким ви наражаєте себе, нехтуючи обмеженнями військового стану відвідування прибережної зони. Радіус уламкового ураження такого снаряда може досягати 100 м. А здетонувати міна може мимоволі в безпосередній близькості від урізу води", - йдеться в повідомленні Оперативного командування.

Раніше ми писали, що в неділю, 6 листопада, увечері в Одесі було чути вибух . Повітряну тривогу в області не оголошували.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 6 листопада внаслідок обстрілів російських окупантів було пошкоджено залізничну інфраструктуру на ділянці між Сумами та Конотопом.

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