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В Одесі пролунав вибух

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Одеса, Неділя 06 листопада 2022 19:15
В Одесі пролунав вибух Ілюстративне фото: в Одесі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 6 листопада, увечері в Одесі було чути вибух. Повітряну тривогу в області не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не підтверджували інформацію про вибух у місті. Подробиці події також невідомі.

Оновлено 19:20

За інформацією місцевих Telegram-каналів, причиною вибуху, який могли почути жителі Одеси, можливо, була детонація міни у морі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 6 листопада внаслідок обстрілів російських окупантів було пошкоджено залізничну інфраструктуру на ділянці між Сумами та Конотопом.

Також ми писали, що російські війська з вечора до ранку 6 листопада вісім разів відкривали вогонь по Нікопольському району.

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Одеса Вибух
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