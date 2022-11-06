В Одесі пролунав вибух
У неділю, 6 листопада, увечері в Одесі було чути вибух. Повітряну тривогу в області не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки що не підтверджували інформацію про вибух у місті. Подробиці події також невідомі.
Оновлено 19:20
За інформацією місцевих Telegram-каналів, причиною вибуху, який могли почути жителі Одеси, можливо, була детонація міни у морі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 6 листопада внаслідок обстрілів російських окупантів було пошкоджено залізничну інфраструктуру на ділянці між Сумами та Конотопом.
Також ми писали, що російські війська з вечора до ранку 6 листопада вісім разів відкривали вогонь по Нікопольському району.
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