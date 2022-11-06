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На пляж Одессы вынесло якорную мину, ее ликвидировали

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Одесса, Воскресенье 06 ноября 2022 20:35
На пляж Одессы вынесло якорную мину, ее ликвидировали Фото: на пляж Одессы вынесло якорную мину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Штормом к одному из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Силами обороны был совершен контролируемый подрыв в прибрежных водах, угроза ликвидирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оперативного командования "Юг".

"Напоминаем, что минная опасность является одним из рисков, которым вы подвергаете себя, пренебрегая ограничениями военного положения посещения прибрежной зоны. Радиус обломочного поражения такого снаряда может достигать 100 м. А сдетонировать мина может непроизвольно в непосредственной близости от уреза воды", - говорится в сообщении Оперативного командования.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 6 ноября, вечером в Одессе был слышен взрыв. Воздушную тревогу в области не объявляли.

Напомним, ранее стало известно, что 6 ноября результате обстрелов российских оккупантов была повреждена железнодорожная инфраструктура на участке между Сумами и Конотопом.

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