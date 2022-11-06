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Росіяни пошкодили залізницю в Сумській області: що відомо

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Сумська область, Неділя 06 листопада 2022 18:37
Росіяни пошкодили залізницю в Сумській області: що відомо Ілюстративне фото: росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру в Сумській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок обстрілів російських окупантів була пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Сумської області Дмитра Живицького у Telegram.

Він закликав усіх, хто знаходиться в поїздах у межах Сумської області або збираються найближчим часом їхати, слідкувати за повідомленнями. За словами Живицького, буде організована евакуація та підвіз пасажирів.

Голова ОВА повідомив, що вже була організована евакуація і довезення до Сум пасажирів поїзда 780 Київ-Суми.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Сумську область, вони випустили 72 снаряди Ворожбянській громаді. Одна з місцевих жительок загинула, інша отримала поранення.

"Укрзалізниця" змінила рух низки потягів через ворожі обстріли. Більшість рейсів прямуватиме із затримкою та за зміненим розкладом.

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Сумська область Укрзалізниця Війна Росії проти України
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