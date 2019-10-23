САП открыла дело из-за возможных взяток в финкомитете Рады

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

САП проверит факты подкупа нардепов от "Слуги народа"

Антикоррупционные органы открыли уголовное дело по изложенным в СМИ фактам о взятках в финансовом комитете Верховной рады. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Сообщается, что САП для проверки опубликованной в СМИ информации открыла уголовное дело по факту возможных взяток народным депутатам. В частности, речь идет о том, что 11 членов парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики якобы получили по 30 тыс. долларов за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование поручено детективам НАБУ.





Отметим, на днях разгорелся скандал после того, как стало известно, что Офис президента заподозрил 11 нардепов от "Слуги народа" в получении взяток за то, чтобы они сорвали подготовку антикоррупционного законопроекта. При этом Офис якобы требует от этих нардепов пройти детектор лжи.

В самой фракции накануне заявили, что руководство проведет встречу с членами финансового комитета.

Напомним, финансовый комитет Рады возглавляет Даниил Гетманцев из "Слуги народа". От этой политической силы у него в заместителях Александр Дубинский, Александр Ковальчук, Андрей Холодов. Всего же фракция "Слуга народа" представлена в комитете 20 нардепами.