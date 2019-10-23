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Зеленский потребовал от всех членов финкомитета пройти детектор лжи

Новости » Политика    23.10.2019 - 12:34
Зеленский потребовал от всех членов финкомитета пройти детектор лжи
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский отреагировал на скандал со взятками в комитете

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов финансового комитета Верховной рады пройти детектор лжи. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Зеленский отметил, что, несмотря на визит в Японию, остается в курсе событий в Украине, в том числе и скандала с возможными взятками нардепам от "Слуги народа" в финансовом комитете Рады.

"Поэтому считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что расследование должно снять все вопросы.

"Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по "решению вопросов". И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся", - добавил Зеленский, намекая на скандальную переписку нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника.

Зеленский потребовал от всех членов финкомитета пройти детектор лжи

Напомним, сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело из-за возможных взяток по 30 тыс. долларов в финансовом комитете Рады, которые якобы получили 11 нардепов от "Слуги народа".

Также сегодня стало известно, что глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и замглавы финансового комитета Александр Дубинский в прямом эфире пройдут детектор лжи.

Арахамия и Дубинский пройдут детектор лжи в прямом эфире
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