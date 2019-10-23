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Глава фракции "Слуга народа" пройдет полиграф 24 октября

Новости » Политика    23.10.2019 - 22:24
Глава фракции "Слуга народа" пройдет полиграф 24 октября
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Тестирование Арахамии перенесли

Тестирование на полиграфе для главы фракции Слуга народа" Давида Арахамии перенесено на четверг. Об этом заявил Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, полиграфолог был не готов с вопросами.

"Завтра в 16:00 готов проходить заново. Будет готов полиграфолог. Мы будем придерживаться одного полиграфолога, чтобы наши тесты были по одной методологии", - сообщил Арахамия

Напомним, 23 октября САП открыл уголовное дело по изложенным в СМИ фактам о взятках в финансовом комитете Верховной рады. В частности, речь идет о том, что 11 членов парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики якобы получили по 30 тыс. долларов за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Из-за подозрений во взяточничестве глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и замглавы финансового комитета, нардеп Александр Дубинский согласились пройти детектор лжи в прямом эфире.

Результат прохождения теста на полиграфе ожидается в понедельник, 28 октября. Первым детктор лжи прошел Дубинский.

Адвокат нардепа Дубинского заявила, что результат тестирования на полиграфе могут привлечь к доказательствам по делу САП в отношении депутатов финансового комитета Верховной рады.

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