Свидетель в деле взяток нардепам встретится с правоохранителями, - Арахамия

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Как отмечается, это будет предварительная встреча свидетеля с правоохранительными органами

Завтра, 24 октября, свидетель по делу о взятках народным депутатам встретится с правоохранительными органами. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, завтра состоится предварительная встреча свидетеля с правоохранительными органами.

"Да, мы планируем его (свидетеля - ред.) приводить. Но завтра будет предварительная встреча свидетеля с правоохранительными органами. Это в зависимости от того, какую они дадут совет. Если совет будет в интересах следствия не приводить, тогда, конечно, мы не можем это сделать", - заявил Арахамия.

Отметим, ранее стало известно, что руководство Офиса президента и руководство "Слуги народа" требовали, чтобы их депутаты финансового комитета и авторы нескольких законопроектов прошли полиграф. Скандал разгорелся после того, как нардепы СН на комитете отказались поддержать законопроект №2047-д об отмене коррупционных схем.

Напомним, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов финансового комитета Рады пройти детектор лжи. Таким образом, он отреагировал на скандал, пов'связан с тем, что в СМИ появилась информация о взятках членам финансового комитета Верховной рады, которые представляют "Слугу народа".

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело из-за публикации в СМИ. В частности, проверяется информация о том, что нардепам дали по 30 тысяч долларов, чтобы они сорвали подготовку одного из антикоррупционных СМИ. Расследованием займется НАБУ.