"Плівки Міндіча": будинок, де жив ексміністр Галущенко, ніхто не хоче брати в управління

Скандальний будинок, який раніше належав ексміністру часів президента-втікача Віктора Януковича, і де проживав фігурант "плівок Міндіча" Герман Галущенко, ніхто так і не захотів взяти в управління.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр економіки України Олексій Соболев під час спілкування з журналістами.
Мова йде про будинок, який належав ексміністру внутрішніх справ часів Януковича - Віталію Захарченку. В ньому жив вже ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко - який фігурував у корупційному скандалі щодо можливих розкрадань в "Енергоатомі".
За словами Соболева, цей будинок було виставлено на конкурс з пошуку управлінця тільки у вересні 2025 року. До цього актив взагалі нікого не цікавив.
“По цьому будинку - його довго ніхто нікуди не виставляв на тендер і нова в.о. голови (АРМА - ред.) виставила його на Prozorro для пошуку управителя буквально у вересні, і ніхто не прийшов. До цього об'єкт не виставлявся”, - пояснив він.
Соболев додав, що зараз цей будинок продовжує перебувати в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Нагадаємо, 10 листопада у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі". Серед інших замішаних в скандалі опинився вже колишній міністр Герман Галущенко - 19 листопада його звільнили з посади 323 голосами.
Як стало відомо в процесі оприлюднення матеріалів прослуховувань фігурантів справи, Галущенко мешкав у будинку, що належав колись ексміністру Захарченку. Актив свого часу заарештувала держава та передала до АРМА. Чому Галущенку дозволили там оселитися - не дуже зрозуміло.
Українські ЗМІ також зробили припущення, що ексочільниця АРМА Олена Дума, яка звільнилася ще у липні цього року, могла бути пов'язана із головним фігурантом, колишнім бізнес-партнером президента України Володимира Зеленського - Тимуром Міндічем. Саме за його вказівкою будинок могли передати у користування Галущенку. Сама Дума, втім, спростовує ці заяви ЗМІ.