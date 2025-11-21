"Пленки Миндича": дом, где жил экс-министр Галущенко, никто не хочет брать в управление

Речь идет о доме, который принадлежал экс-министру внутренних дел времен Януковича - Виталию Захарченко. В нем жил уже экс-министр энергетики и юстиции Герман Галущенко - который фигурировал в коррупционном скандале относительно возможных хищений в "Энергоатоме".

По словам Соболева, этот дом был выставлен на конкурс по поиску управленца только в сентябре 2025 года. До этого актив вообще никого не интересовал.

"По этому дому - его долго никто никуда не выставлял на тендер и новая и.о. главы (АРМА - ред.) выставила его на Prozorro для поиска управляющего буквально в сентябре, и никто не пришел. До этого объект не выставлялся", - пояснил он.

Соболев добавил, что сейчас этот дом продолжает находиться в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).