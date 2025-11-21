"Пленки Миндича": дом, где жил экс-министр Галущенко, никто не хочет брать в управление

Скандальный дом, который ранее принадлежал экс-министру времен беглого президента Виктора Януковича, и где проживал фигурант "пленок Миндича" Герман Галущенко, никто так и не захотел взять в управление.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев во время общения с журналистами.
Речь идет о доме, который принадлежал экс-министру внутренних дел времен Януковича - Виталию Захарченко. В нем жил уже экс-министр энергетики и юстиции Герман Галущенко - который фигурировал в коррупционном скандале относительно возможных хищений в "Энергоатоме".
По словам Соболева, этот дом был выставлен на конкурс по поиску управленца только в сентябре 2025 года. До этого актив вообще никого не интересовал.
"По этому дому - его долго никто никуда не выставлял на тендер и новая и.о. главы (АРМА - ред.) выставила его на Prozorro для поиска управляющего буквально в сентябре, и никто не пришел. До этого объект не выставлялся", - пояснил он.
Соболев добавил, что сейчас этот дом продолжает находиться в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Напомним, 10 ноября в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". Среди других замешанных в скандале оказался уже бывший министр Герман Галущенко - 19 ноября его уволили с должности 323 голосами.
Как стало известно в процессе обнародования материалов прослушек фигурантов дела, Галущенко жил в доме, принадлежавшем когда-то экс-министру Захарченко. Актив в свое время арестовало государство и передало в АРМА. Почему Галущенко позволили там поселиться - не очень понятно.
Украинские СМИ также сделали предположение, что экс-глава АРМА Елена Дума, которая уволилась еще в июле этого года, могла быть связана с главным фигурантом, бывшим бизнес-партнером президента Украины Владимира Зеленского - Тимуром Миндичем. Именно по его указанию дом могли передать в пользование Галущенко. Сама Дума, впрочем, опровергает эти заявления СМИ.