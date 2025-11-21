ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Пленки Миндича": дом, где жил экс-министр Галущенко, никто не хочет брать в управление

Украина, Пятница 21 ноября 2025 10:58
UA EN RU
"Пленки Миндича": дом, где жил экс-министр Галущенко, никто не хочет брать в управление Фото: министр экономики Украины Алексей Соболев (Верховная Рада Украины)
Автор: Юрий Дощатов, Антон Корж

Скандальный дом, который ранее принадлежал экс-министру времен беглого президента Виктора Януковича, и где проживал фигурант "пленок Миндича" Герман Галущенко, никто так и не захотел взять в управление.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев во время общения с журналистами.

Речь идет о доме, который принадлежал экс-министру внутренних дел времен Януковича - Виталию Захарченко. В нем жил уже экс-министр энергетики и юстиции Герман Галущенко - который фигурировал в коррупционном скандале относительно возможных хищений в "Энергоатоме".

По словам Соболева, этот дом был выставлен на конкурс по поиску управленца только в сентябре 2025 года. До этого актив вообще никого не интересовал.

"По этому дому - его долго никто никуда не выставлял на тендер и новая и.о. главы (АРМА - ред.) выставила его на Prozorro для поиска управляющего буквально в сентябре, и никто не пришел. До этого объект не выставлялся", - пояснил он.

Соболев добавил, что сейчас этот дом продолжает находиться в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Операция "Мидас" и дом Галущенко

Напомним, 10 ноября в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". Среди других замешанных в скандале оказался уже бывший министр Герман Галущенко - 19 ноября его уволили с должности 323 голосами.

Как стало известно в процессе обнародования материалов прослушек фигурантов дела, Галущенко жил в доме, принадлежавшем когда-то экс-министру Захарченко. Актив в свое время арестовало государство и передало в АРМА. Почему Галущенко позволили там поселиться - не очень понятно.

Украинские СМИ также сделали предположение, что экс-глава АРМА Елена Дума, которая уволилась еще в июле этого года, могла быть связана с главным фигурантом, бывшим бизнес-партнером президента Украины Владимира Зеленского - Тимуром Миндичем. Именно по его указанию дом могли передать в пользование Галущенко. Сама Дума, впрочем, опровергает эти заявления СМИ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коррупция Герман Галущенко Тимур Миндич
Новости
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте