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Плевок Путина в лицо ООН и Турции: МИД об утреннем ракетном ударе по Одессе

Фото: Олег Николенко, пресс-секретарь МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

России понадобилось меньше суток, чтобы нарушить договоренности соглашения по "зерновому коридору". Утренний удар по порту Одессы был плевком главы Кремля Владимира Путина в лицо ООН и Турции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"Меньше 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса поставить под сомнение договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе", - пишет Николенко.

По словам пресс-секретаря МИД, утренние удары по порту Одессы были плевком Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили усилия для достижения соглашения по "зерновым коридорах".

"Украина настаивает на необходимости неукоснительного выполнения договоренностей по восстановлению безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров Черным морем с трех портов: Одессы, Черноморска и Южного", - добавляет Николенко.

Украина призывает ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией ее обязательств. В случае невыполнения договоренностей, Москва будет нести ответственность за усиление глобального продовольственного кризиса.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня с утра в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Позже стало, что оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Также издание раскрывало все подробности подписания соглашения касаемо "зернового коридора" во время переговоров Украины, России, ООН и Турции в Стамбуле.

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