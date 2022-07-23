Плювок Путіна в обличчя ООН й Туреччини: МЗС про ранковий ракетний удар по Одесі

"Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі", - пише Ніколенко.

За словами прессекретаря МЗС, ранкові удари по порту Одеси були плювком Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали зусиль для досягнення угоди щодо "зернових коридорів".

"Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного", - додає Ніколенко.

Україна закликає ООН й Туреччину забезпечити дотримання Росією її зобов‘язань. У разы невиконання домовленостей, Москва нестиме відповідальність за посилення глобальної продовольчої кризи.