Плавали біля берегів. Під Одесою знищили одразу дві морські міни (відео)

Біля берегів Одеської області військові знайшли та знищили дві дрейфуючі протикорабельні міни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ

Військові нагадали, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати чи знешкоджувати.

"Спеціальною групою розмінування Військово-Морських Сил Збройних Сил України небезпечні знахідки було оперативно знешкоджено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у середу, 4 січня, в Одеській області знищили чергову морську міну. Її виявили біля одного з пляжів.

Нагадаємо, 3 січня в Одеській області Сили оборони теж виявили та ліквідували чергову морську міну, яка дрейфувала до берега.

Також ми писали, що 10 грудня військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, що дрейфує біля берега Чорного моря.

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