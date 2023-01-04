Плавала біля пляжу. В Одеській області знищили морську міну
У середу, 4 січня, в Одеській області знищили чергову морську міну. Її виявили біля одного з пляжів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.
За даними ВМС, протикорабельна міна дрейфувала у прибережних водах, за кілька метрів від одного з пляжів Одеської області. Про знахідку одразу повідомили військових.
"Вибухонебезпечний предмет оперативно знешкоджений силами групи розмінування Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - наголошують військові.
Нагадаємо, вчора, 3 січня, в Одеській області Сили оборони теж виявили та ліквідували чергову морську міну, яка дрейфувала до берега.
Також ми писали, що 10 грудня військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, що дрейфує біля берега Чорного моря.
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