ua ru
Ср, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Плавала біля пляжу. В Одеській області знищили морську міну

Новость на русском →
Одеса, Середа 04 січня 2023 16:49
Плавала біля пляжу. В Одеській області знищили морську міну Ілюстративне фото: в Одеській області знищили морську міну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У середу, 4 січня, в Одеській області знищили чергову морську міну. Її виявили біля одного з пляжів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

За даними ВМС, протикорабельна міна дрейфувала у прибережних водах, за кілька метрів від одного з пляжів Одеської області. Про знахідку одразу повідомили військових.

"Вибухонебезпечний предмет оперативно знешкоджений силами групи розмінування Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - наголошують військові.

Нагадаємо, вчора, 3 січня, в Одеській області Сили оборони теж виявили та ліквідували чергову морську міну, яка дрейфувала до берега.

Також ми писали, що 10 грудня військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, що дрейфує біля берега Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса чорное море ВМС України Війна Росії проти України
NEWS
Буданов прогнозує великий контрнаступ ЗСУ в березні: бої будуть найспекотнішими
Буданов прогнозує великий контрнаступ ЗСУ в березні: бої будуть найспекотнішими
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет