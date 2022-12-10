У Румунії знешкодили дрейфуючу міну біля узбережжя Чорного моря

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що міни почали плавати в Чорному морі після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, і румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи знешкоджували їх у їхніх водах.

Міністерство оборони Румунії повідомило, що турецький вантажний корабель попередив ВМС про міну, що дрейфувала приблизно в 2,5 морських милях (4,6 км) на північ від румунського чорноморського порту Констанца.

Зазначено, що Чорне море має вирішальне значення для транспортування зерна, нафти та нафтопродуктів. Його води поділяють Болгарія, Румунія, Грузія та Туреччина, а також Україна та Росія.

Міна, знешкоджена в суботу, стала четвертою, з якою працювали румунські військові з березня. З початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили приблизно 40 мін у західних водах Чорного моря.