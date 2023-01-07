Плавали у берегов. Под Одессой уничтожили сразу две морские мины (видео)

У берегов Одесской области военные обнаружили и уничтожили две дрейфующие противокорабельные мины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Военные напомнили, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать или обезвреживать.

"Специальной группой разминирования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины опасные находки были оперативно обезврежены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду, 4 января, в Одесской области уничтожили очередную морскую мину. Ее обнаружили у одного из пляжей.

Напомним, 3 января в Одесской области Силы обороны тоже обнаружили и ликвидировали очередную морскую мину, которая дрейфовала к берегу.

Также мы писали, что 10 декабря военно-морские силы Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.