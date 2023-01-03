ua ru
Вт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Одеській області військові виявили та ліквідували морську міну

Новость на русском →
Одеса, Вівторок 03 січня 2023 18:30
У Одеській області військові виявили та ліквідували морську міну Фото: військові виявили та ліквідували морську міну на Одещині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Одеській області Сили оборони виявили та ліквідували чергову морську міну, яка дрейфувала до берега.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

"У морі виявлено чергову протикорабельну міну, зірвану з кріплення штормом. "Плаваючу небезпеку" хвилі вперто спрямовували у бік узбережжя. Завдяки оперативному реагуванню, міну контрольовано підірвано в морі підрозділом ВМС ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі ВМС також нагадали всім шанувальникам морських купань та прибережного відпочинку: море несе в собі багато схожих ворожих "сюрпризів". Обмеження військового стану спрямовані на збереження життя та здоров'я українців.

Раніше ми писали, що в Одесі 1 січня хвилями викинуло на берег морську якорну міну. Її знищили вибухотехніки. Крім того, до берега у курортному Коблеві Миколаївської області прибуло морську міну. Її прибило штормом, вона вибухнула.

Як повідомлялося, у Одеській області прикордонники спільно з бійцями ТРО виявили морську міну. Її винесло у гирло Дунаю.

Також військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, що дрейфує біля берега Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Вторгнення Росії до України ВМС України
NEWS
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
DAILY
"Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села
Юлія Акимовакоресподент "Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села