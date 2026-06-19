Платять 3000 євро: хто в Україні зможе отримати невідкладні репарації

Українці, які постраждали від пов’язаного з війною сексуального насильства, отримають невідкладні репарації у розмірі 3000 євро. Відповідний механізм виплат затвердив уряд.

Про це заявила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram -канал.

Хто та як зможе отримати кошти

За словами Свириденко, право на отримання одноразової грошової допомоги мають постраждалі особи, а також діти, які народилися внаслідок таких злочинів.

Фінансування програми забезпечать міжнародні партнери та донори, а сама виплата ніяк не вплине на отримання субсидій чи інших державних допомог.

Для розгляду заяв при Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності створять спеціальну комісію.

"Увесь процес побудований так, щоб забезпечити конфіденційність, повагу до гідності людини та уникнути повторної травматизації", - наголосила Свириденко.

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Масштаби злочинів РФ

За офіційними даними Офісу генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксовано 398 випадків сексуального насильства, пов'язаного з війною - 248 щодо жінок і 150 щодо чоловіків.

Проте реальна кількість постраждалих може бути значно більшою, оскільки люди часто мовчать через страх осуду.

"Росія використовує сексуальне насильство як ще один вид зброї проти наших людей. Це тяжкий воєнний злочин", - зазначила очільниця уряду та додала, що держава зробить усе, аби ворог поніс відповідальність, а громадяни отримали репарації.