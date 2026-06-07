Українці зможуть фіксувати пошкоджене майно за спрощеною процедурою

В Україні розширюють можливості для підтвердження пошкодженого чи зруйнованого житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Новий інструмент фіксації руйнувань

Кабінет міністрів запроваджує додаткові механізми, які спростять громадянам процес підтвердження руйнувань для отримання державної допомоги.

"Розширюємо можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла. Тепер для цього можна буде використовувати акт дистанційного обстеження", - зазначила Свириденко.

Паралельно уряд посилює контроль за призначенням грошової допомоги, роблячи систему розподілу коштів більш відкритою для громадян. Відтепер уся необхідна інформація буде відображатися в персональних кабінетах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також: В Україні розширять підтримку переселенців та гарантують житло дитячим будинкам

За словами премʼєр-міністерки, система компенсацій стане більш прозорою.

Зокрема, в електронному кабінеті ПФУ можна буде бачити інформацію про призначення компенсації, причини відмови у виплатах, детальний розрахунок її розміру, нараховані виплати.