Платят 3000 евро: кто в Украине сможет получить неотложные репарации

Украинцы, пострадавшие от сексуального насилия, связанного с войной, получат неотложные репарации в размере 3000 евро. Соответствующий механизм выплат утвердило правительство.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram -канал.

Кто и как сможет получить средства

По словам Свириденко, право на получение единовременной денежной помощи имеют пострадавшие лица, а также дети, родившиеся в результате таких преступлений.

Финансирование программы обеспечат международные партнеры и доноры, а сама выплата никак не повлияет на получение субсидий или других государственных пособий.

Для рассмотрения заявлений при Министерстве социальной политики, семьи и единства будет создана специальная комиссия.

"Весь процесс построен так, чтобы обеспечить конфиденциальность, уважение к человеческому достоинству и избежать повторной травматизации", - подчеркнула Свириденко.

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Масштабы преступлений РФ

По официальным данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабного вторжения в Украину зафиксировано 398 случаев сексуального насилия, связанного с войной - 248 в отношении женщин и 150 в отношении мужчин.

Однако реальное число пострадавших может быть значительно больше, поскольку люди часто молчат из-за страха осуждения.

"Россия использует сексуальное насилие как еще один вид оружия против наших людей. Это тяжкое военное преступление", - отметила глава правительства и добавила, что государство сделает все, чтобы враг понес ответственность, а граждане получили репарации.