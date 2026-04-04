Тут платять понад 4 долари за літр бензину: в якому місті найдорожче пальне у світі
Поки українці, європейці та американці бідкаються щодо цін на пальне через нафтову кризу, є місто, в якому бензин майже втричі дорожче, ніж будь-де. Крім того, є навіть країни з шалено дорогим бензином.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження CNN.
Це місто називають неформальним міжнародним фінансовим центром світу. Мова йде про Гонконг, що має особливу автономію у складі Китаю. Гонконг є Особливим адміністративним районом (ОАР), що функціонує за принципом "одна країна, дві системи", та має власну валюту (гонконзький долар), правову систему та закони до 2047 року.
Гонконг і раніше очолював рейтинги найдорожчих міст для водіїв. Проте фактичне закриття Ормузької протоки перетворило ситуацію на катастрофічну. Й так не дешевий бензин тепер обходиться в середньому у 4,12 долара за 1 літр.
Хоча власників приватних авто в місті небагато, лише 8,4% населення, але захмарні ціни б’ють по кожному. Економісти попереджають про різке зростання вартості логістики, що неминуче підніме ціни на продукти та послуги.
Особливо важко доводиться малому бізнесу. Один з водіїв доставлення їжі поскаржився журналістам, що його робота стала майже збитковою.
"Ціна на бензин значно зросла, але оплата праці - ні", - констатує він.
Для середнього класу ситуація не краща. Незалежний консультант Джейсон Кан зазначає, що навіть із картками лояльності все одно платить на 15% більше, ніж до початку війни.
Рятувальне коло від Китаю
Місцева влада намагається заспокоїти ринок. Керівник Гонконгу Джон Лі заявив, що перебоїв з постачанням палива не очікуються. Гонконг отримує близько 80% нафтопродуктів безпосередньо з материкового Китаю.
Проте мешканці шукають власні шляхи економії. Дедалі більше водіїв їдуть заправлятися в сусідній Шеньчжень. Там бензин коштує втричі дешевше.
Чому в Гонконгу такий дорогий бензин
Перш за все через податки. Понад половина ціни літра пального в Гонконгу - це прямий податок у бюджет. Ще гостро стоїть питання оренди землі для АЗС, адже земля в Гонконгу найдорожча у світі. Отже, утримання АЗС коштує власнику астрономічних грошей, які він закладає в ціну.
Крім того, держава не дотує пальне на відміну від багатьох інших країн. Це піклування про екологію та спонукання користуватись громадським транспортом.
Де ще у світі "золотий" та "копійчаний" бензин
Окрім Гонконгу високі ціни на пальне б'ють рекорди у деяких інших країнах. До переліку входять:
- Монако - висока вартість логістики та статус країни;
- Ісландія - величезні податки та повна залежність від імпорту морем;
- Данія - високі екологічні податки;
- Норвегія - попри видобуток нафти людей заохочують пересідати на електромобілі.
В цих країнах середня вартість літра бензину становить від 3,08 до 3,35 долара зі літр.
Для порівняння: у країнах з найдешевшим бензином (Іран, Лівія, Венесуела) літр може коштувати менше ніж 3-5 центів за літр, що значно дешевше за пляшку питної води.
І це зовсім не "бензиновий рай", адже державам доводиться з бюджету (тобто з кишені громадян) підтримувати нафтову та паливну промисловість. І хоча у цих країн є нафта, але санкції не дозволяють продавати пальне на зовнішній ринок. На внутрішньому ринку, через замкнену економіку, населення не в змозі за нього платити за "світовими цінами".
Результат - замкнене коло. "Копійчаний бензин" обходиться занадто дорого через субсидованість з бюджету та урізання інших соціальних галузей у цих країнах.
Яка зараз ситуація з пальним в Україні та світі
На українських заправках зафіксовано зростання цін на дизельне пальне та автогаз. Бензин здорожчав лише незначно у деяких мережах, а от саме дизель "б'є рекорди".
Таке зростання на дизель в Україні тісно пов'язано із підвищенням гуртової ціни на дизельне пальне в Європі. Саме з ЄС Україна імпортує дизель. Таке підвищення є рекордним з 1970 року.
Тим часом Європа оцінює всі можливості, включаючи нормування палива та вивільнення більшої кількості нафти з резервів. Підготовка відбувається на випадок, якщо Ормузька протока й надалі буде заблокована Іраном.