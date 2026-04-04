ua en ru
Сб, 04 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Тут платять понад 4 долари за літр бензину: в якому місті найдорожче пальне у світі

08:03 04.04.2026 Сб
4 хв
Мешканцям цього міста доводиться заплатити в декілька разів більше, ніж українцям, за заправку свого автомобіля.
aimg Пилип Бойко
Фото: заправка авто на АЗС (Getty Images)

Поки українці, європейці та американці бідкаються щодо цін на пальне через нафтову кризу, є місто, в якому бензин майже втричі дорожче, ніж будь-де. Крім того, є навіть країни з шалено дорогим бензином.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження CNN.

Читайте також: "Ситуація дуже серйозна": європейців закликали працювати з дому та менше їздити на авто

Це місто називають неформальним міжнародним фінансовим центром світу. Мова йде про Гонконг, що має особливу автономію у складі Китаю. Гонконг є Особливим адміністративним районом (ОАР), що функціонує за принципом "одна країна, дві системи", та має власну валюту (гонконзький долар), правову систему та закони до 2047 року.

Гонконг і раніше очолював рейтинги найдорожчих міст для водіїв. Проте фактичне закриття Ормузької протоки перетворило ситуацію на катастрофічну. Й так не дешевий бензин тепер обходиться в середньому у 4,12 долара за 1 літр.

Хоча власників приватних авто в місті небагато, лише 8,4% населення, але захмарні ціни б’ють по кожному. Економісти попереджають про різке зростання вартості логістики, що неминуче підніме ціни на продукти та послуги.

Особливо важко доводиться малому бізнесу. Один з водіїв доставлення їжі поскаржився журналістам, що його робота стала майже збитковою.

"Ціна на бензин значно зросла, але оплата праці - ні", - констатує він.

Для середнього класу ситуація не краща. Незалежний консультант Джейсон Кан зазначає, що навіть із картками лояльності все одно платить на 15% більше, ніж до початку війни.

Рятувальне коло від Китаю

Місцева влада намагається заспокоїти ринок. Керівник Гонконгу Джон Лі заявив, що перебоїв з постачанням палива не очікуються. Гонконг отримує близько 80% нафтопродуктів безпосередньо з материкового Китаю.

Проте мешканці шукають власні шляхи економії. Дедалі більше водіїв їдуть заправлятися в сусідній Шеньчжень. Там бензин коштує втричі дешевше.

Чому в Гонконгу такий дорогий бензин

Перш за все через податки. Понад половина ціни літра пального в Гонконгу - це прямий податок у бюджет. Ще гостро стоїть питання оренди землі для АЗС, адже земля в Гонконгу найдорожча у світі. Отже, утримання АЗС коштує власнику астрономічних грошей, які він закладає в ціну.

Крім того, держава не дотує пальне на відміну від багатьох інших країн. Це піклування про екологію та спонукання користуватись громадським транспортом.

Де ще у світі "золотий" та "копійчаний" бензин

Окрім Гонконгу високі ціни на пальне б'ють рекорди у деяких інших країнах. До переліку входять:

  • Монако - висока вартість логістики та статус країни;
  • Ісландія - величезні податки та повна залежність від імпорту морем;
  • Данія - високі екологічні податки;
  • Норвегія - попри видобуток нафти людей заохочують пересідати на електромобілі.

В цих країнах середня вартість літра бензину становить від 3,08 до 3,35 долара зі літр.

Для порівняння: у країнах з найдешевшим бензином (Іран, Лівія, Венесуела) літр може коштувати менше ніж 3-5 центів за літр, що значно дешевше за пляшку питної води.

І це зовсім не "бензиновий рай", адже державам доводиться з бюджету (тобто з кишені громадян) підтримувати нафтову та паливну промисловість. І хоча у цих країн є нафта, але санкції не дозволяють продавати пальне на зовнішній ринок. На внутрішньому ринку, через замкнену економіку, населення не в змозі за нього платити за "світовими цінами".

Результат - замкнене коло. "Копійчаний бензин" обходиться занадто дорого через субсидованість з бюджету та урізання інших соціальних галузей у цих країнах.

Яка зараз ситуація з пальним в Україні та світі

На українських заправках зафіксовано зростання цін на дизельне пальне та автогаз. Бензин здорожчав лише незначно у деяких мережах, а от саме дизель "б'є рекорди".

Таке зростання на дизель в Україні тісно пов'язано із підвищенням гуртової ціни на дизельне пальне в Європі. Саме з ЄС Україна імпортує дизель. Таке підвищення є рекордним з 1970 року.

Тим часом Європа оцінює всі можливості, включаючи нормування палива та вивільнення більшої кількості нафти з резервів. Підготовка відбувається на випадок, якщо Ормузька протока й надалі буде заблокована Іраном.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АЗС пальне Бензин Ціни на бензин
Новини
Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої