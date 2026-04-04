Тут платять понад 4 долари за літр бензину: в якому місті найдорожче пальне у світі

Поки українці, європейці та американці бідкаються щодо цін на пальне через нафтову кризу, є місто, в якому бензин майже втричі дорожче, ніж будь-де. Крім того, є навіть країни з шалено дорогим бензином.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження CNN .

Це місто називають неформальним міжнародним фінансовим центром світу. Мова йде про Гонконг, що має особливу автономію у складі Китаю. Гонконг є Особливим адміністративним районом (ОАР), що функціонує за принципом "одна країна, дві системи", та має власну валюту (гонконзький долар), правову систему та закони до 2047 року.

Гонконг і раніше очолював рейтинги найдорожчих міст для водіїв. Проте фактичне закриття Ормузької протоки перетворило ситуацію на катастрофічну. Й так не дешевий бензин тепер обходиться в середньому у 4,12 долара за 1 літр.

Хоча власників приватних авто в місті небагато, лише 8,4% населення, але захмарні ціни б’ють по кожному. Економісти попереджають про різке зростання вартості логістики, що неминуче підніме ціни на продукти та послуги.

Особливо важко доводиться малому бізнесу. Один з водіїв доставлення їжі поскаржився журналістам, що його робота стала майже збитковою.

"Ціна на бензин значно зросла, але оплата праці - ні", - констатує він.

Для середнього класу ситуація не краща. Незалежний консультант Джейсон Кан зазначає, що навіть із картками лояльності все одно платить на 15% більше, ніж до початку війни.

Рятувальне коло від Китаю

Місцева влада намагається заспокоїти ринок. Керівник Гонконгу Джон Лі заявив, що перебоїв з постачанням палива не очікуються. Гонконг отримує близько 80% нафтопродуктів безпосередньо з материкового Китаю.

Проте мешканці шукають власні шляхи економії. Дедалі більше водіїв їдуть заправлятися в сусідній Шеньчжень. Там бензин коштує втричі дешевше.

Чому в Гонконгу такий дорогий бензин

Перш за все через податки. Понад половина ціни літра пального в Гонконгу - це прямий податок у бюджет. Ще гостро стоїть питання оренди землі для АЗС, адже земля в Гонконгу найдорожча у світі. Отже, утримання АЗС коштує власнику астрономічних грошей, які він закладає в ціну.

Крім того, держава не дотує пальне на відміну від багатьох інших країн. Це піклування про екологію та спонукання користуватись громадським транспортом.

Де ще у світі "золотий" та "копійчаний" бензин

Окрім Гонконгу високі ціни на пальне б'ють рекорди у деяких інших країнах. До переліку входять:

Монако - висока вартість логістики та статус країни;

Ісландія - величезні податки та повна залежність від імпорту морем;

Данія - високі екологічні податки;

Норвегія - попри видобуток нафти людей заохочують пересідати на електромобілі.

В цих країнах середня вартість літра бензину становить від 3,08 до 3,35 долара зі літр.

Для порівняння: у країнах з найдешевшим бензином (Іран, Лівія, Венесуела) літр може коштувати менше ніж 3-5 центів за літр, що значно дешевше за пляшку питної води.

І це зовсім не "бензиновий рай", адже державам доводиться з бюджету (тобто з кишені громадян) підтримувати нафтову та паливну промисловість. І хоча у цих країн є нафта, але санкції не дозволяють продавати пальне на зовнішній ринок. На внутрішньому ринку, через замкнену економіку, населення не в змозі за нього платити за "світовими цінами".

Результат - замкнене коло. "Копійчаний бензин" обходиться занадто дорого через субсидованість з бюджету та урізання інших соціальних галузей у цих країнах.