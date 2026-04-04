Здесь платят больше 4 долларов за литр бензина: в каком городе самое дорогое топливо в мире

08:03 04.04.2026 Сб
4 мин
Жителям этого города приходится заплатить в несколько раз больше, чем украинцам, за заправку своего автомобиля.
Здесь платят больше 4 долларов за литр бензина: в каком городе самое дорогое топливо в мире Фото: заправка авто на АЗС (Getty Images)

Пока украинцы, европейцы и американцы жалуются на цены на топливо из-за нефтяного кризиса, есть город, в котором бензин почти втрое дороже, чем где-либо. Кроме того, есть даже страны с безумно дорогим бензином.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на исследование CNN.

Этот город называют неформальным международным финансовым центром мира. Речь идет о Гонконге, имеющем особую автономию в составе Китая. Гонконг является Особым административным районом (ОАР), функционирующим по принципу "одна страна, две системы", и имеет собственную валюту (гонконгский доллар), правовую систему и законы до 2047 года.

Гонконг и раньше возглавлял рейтинги самых дорогих городов для водителей. Однако фактическое закрытие Ормузского пролива превратило ситуацию в катастрофическую. И так не дешевый бензин теперь обходится в среднем в 4,12 доллара за 1 литр.

Хотя владельцев частных авто в городе немного, всего 8,4% населения, но заоблачные цены бьют по каждому. Экономисты предупреждают о резком росте стоимости логистики, что неизбежно поднимет цены на продукты и услуги.

Особенно тяжело приходится малому бизнесу. Один из водителей доставки еды пожаловался журналистам, что его работа стала почти убыточной.

"Цена на бензин значительно выросла, но оплата труда - нет", - констатирует он.

Для среднего класса ситуация не лучше. Независимый консультант Джейсон Кан отмечает, что даже с карточками лояльности все равно платит на 15% больше, чем до начала войны.

Спасательный круг от Китая

Местные власти пытаются успокоить рынок. Руководитель Гонконга Джон Ли заявил, что перебоев с поставками топлива не ожидается. Гонконг получает около 80% нефтепродуктов непосредственно из материкового Китая.

Однако жители ищут собственные пути экономии. Все больше водителей едут заправляться в соседний Шэньчжэнь. Там бензин стоит втрое дешевле.

Почему в Гонконге такой дорогой бензин

Прежде всего из-за налогов. Больше половины цены литра топлива в Гонконге - это прямой налог в бюджет. Еще остро стоит вопрос аренды земли для АЗС, ведь земля в Гонконге самая дорогая в мире. Следовательно, содержание АЗС стоит владельцу астрономических денег, которые он закладывает в цену.

Кроме того, государство не дотирует топливо в отличие от многих других стран. Это забота об экологии и побуждение пользоваться общественным транспортом.

Где еще в мире "золотой" и "копеечный" бензин

Кроме Гонконга высокие цены на топливо бьют рекорды в некоторых других странах. В перечень входят:

  • Монако - высокая стоимость логистики и статус страны;
  • Исландия - огромные налоги и полная зависимость от импорта по морю;
  • Дания - высокие экологические налоги;
  • Норвегия - несмотря на добычу нефти людей поощряют пересаживаться на электромобили.

В этих странах средняя стоимость литра бензина составляет от 3,08 до 3,35 доллара за литр.

Для сравнения: в странах с самым дешевым бензином (Иран, Ливия, Венесуэла) литр может стоить менее 3-5 центов за литр, что значительно дешевле бутылки питьевой воды.

И это вовсе не "бензиновый рай", ведь государствам приходится из бюджета (то есть из кармана граждан) поддерживать нефтяную и топливную промышленность. И хотя у этих стран есть нефть, но санкции не позволяют продавать горючее на внешний рынок. На внутреннем рынке, из-за замкнутой экономики, население не в состоянии за него платить по "мировым ценам".

Результат - замкнутый круг. "Копеечный бензин" обходится слишком дорого из-за субсидирования из бюджета и урезания других социальных отраслей в этих странах.

Какая сейчас ситуация с топливом в Украине и мире

На украинских заправках зафиксирован рост цен на дизельное топливо и автогаз. Бензин подорожал лишь незначительно в некоторых сетях, а вот именно дизель "бьет рекорды".

Такой рост на дизель в Украине тесно связан с повышением оптовой цены на дизельное топливо в Европе. Именно из ЕС Украина импортирует дизель. Такое повышение является рекордным с 1970 года.

Между тем Европа оценивает все возможности, включая нормирование топлива и высвобождение большего количества нефти из резервов. Подготовка происходит на случай, если Ормузский пролив и в дальнейшем будет заблокирован Ираном.

