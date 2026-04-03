ЄС готується до радикальних обмежень на тлі енергетичної кризи: деталі

ЄС оцінює всі можливості, включаючи нормування палива та вивільнення більшої кількості нафти з резервів, готуючись до тривалого енергетичного шоку від війни на Близькому Сході.

Про це заявив комісар блоку з питань енергетики Ден Йоргенсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

"Це буде тривала криза. Ціни на енергоносії будуть вищими ще дуже довго", – сказав Йоргенсен.

За його словами, фактичне закриття вирішального водного шляху Ормузької протоки та удари по інфраструктурі в Перській затоці створили хаос на енергетичних ринках, призвівши до різкого зростання цін та викликавши довгострокові побоювання щодо поставок.

"Риторика, яку ми використовуємо, і слова, які ми використовуємо, зараз серйозніші, ніж були раніше під час кризи. Наш аналіз, безумовно, показує, що це буде тривала ситуація, і країни повинні бути впевнені, що вони мають те, що їм потрібно", – додав він.

Йоргенсен підкреслив, що хоча ЄС ще не перебуває в кризі ланцюгів поставок, але Брюссель розробляє плани щодо подолання структурних та довготривалих наслідків конфлікту. Так, ЄС готується до найгірших сценаріїв, серед яких нормування використання реактивного палива та дизелю.

Йоргенсен також сказав, що він "не виключає" чергового вивільнення стратегічних енергетичних резервів, якщо ситуація стане ще більш "жахливою".