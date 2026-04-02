Дизель вже під 93 грн, бензин та газ дорожчають: АЗС підвищили ціни на пальне

11:54 02.04.2026 Чт
Дизель і автогаз подорожчали на 1-2 грн
aimg Марія Кучерявець
Фото: на АЗС підскочили ціни на ДП, бензин та автогаз (Getty Images)

Станом на ранок 2 квітня на українських АЗС зафіксовано зростання цін на дизельне пальне та автогаз. Бензин здорожчав лише незначно у деяких мережах.

Детальніше про те, як змінилися ціни на пальне 2 квітня - у матеріалі РБК-Україна.

Головне:

Дизель б’є рекорди: у великих мережах (OKKO, WOG, SOCAR) вартість ДП підскочила одразу на 2 гривні, впритул наблизившись до психологічної позначки у 93 грн/л.

Бензин майже незначно піднявся: ціни на А-95 у більшості мереж залишилися на рівні попередньої доби, проте на OKKO зафіксовано мінімальне здорожчання на 1 копійку.

Газ продовжує дорожчати: автогаз на заправках приватних мереж додав у ціні ще 1 гривню, досягнувши середнього показника у 49-50 грн/л.

Огляд цін на АЗС: де і на скільки подорожчало пальне

Станом на 2 квітня найбільше зростання зафіксовано на дизельне пальне та газ (у середньому на 1,00-2,00 грн).

При цьому державна мережа "Укрнафта" зберегла вчорашні цінники без змін.

Фото: актуальні ціни на популярних АЗС 2 квітня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

У мережі OKKO зросли ціни майже на всі позиції:

  • Бензин Pulls 100: 85,00 грн (+1 коп.)
  • Бензин Pulls 95: 78,00 грн (+1 коп.)
  • Бензин А-95 Євро: 75,00 грн (+1 коп.)
  • ДП Pulls: 92,99 грн (+2,00 грн)
  • ДП Євро: 89,90 грн (+1,91 грн)
  • Газ: 49,00 грн (+1,01 грн)

WOG

На АЗС WOG стабільною залишилася лише ціна на бензин, тоді як дизель та газ подорожчали:

  • Бензин 100: 84,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
  • Бензин 95 Євро: 74,99 грн
  • ДП Mustang: 92,89 грн (+1,90 грн)
  • ДП Євро-5: 89,99 грн (+2,00 грн)
  • Газ: 48,98 грн (+1,00 грн)

SOCAR

Мережа SOCAR також значно оновила цінники на дизельне пальне та автогаз:

  • Бензин NANO 100: 84,99 грн
  • Бензин NANO 95: 78,99 грн
  • Бензин А-95: 74,99 грн
  • ДП NANO Extro: 92,99 грн (+2,00 грн)
  • ДП NANO: 89,99 грн (+2,00 грн)
  • Газ: 49,98 грн (+1,00 грн)

"Укрнафта"

Державна мережа "Укрнафта" станом на 2 квітня зберегла ціни на рівні попередньої доби:

  • Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy): 71,99 грн
  • Бензин А-95: 68,99 грн
  • Бензин А-92: 65,99 грн
  • ДП (Energy): 87,99 грн
  • ДП: 83,99 грн
  • Газ: 46,99 грн

