Платіжки зростуть втричі: у Києві планують суттєво підвищити тарифи на воду

На скільки може вирости тариф на воду

"Київводоканал" вже надав столичній владі розрахунки нових тарифів. Згідно з пропозицією підприємства, вартість послуг для населення може змінитися так:

водопостачання коштуватиме 50,69 гривні за 1 куб. м (зараз - 16,16 гривні);

коштуватиме за 1 куб. м (зараз - 16,16 гривні); водовідведення обійдеться у 38,21 гривні за 1 куб. м (зараз - 14,22 гривні).

Якщо міська влада затвердить ці пропозиції, загалом тарифи на воду в столиці зростуть на 58,52 гривні за один кубічний метр - до 88,90 гривні.

Чому виникла необхідність підвищення

У "Київводоканалі" пояснюють, що перегляд тарифу до економічно обґрунтованого рівня є вимушеним кроком.

"Його мета - не підвищення платежів як таке, а забезпечення стабільної роботи системи водопостачання та водовідведення столиці в умовах війни та постійних ризиків для критичної інфраструктури", - йдеться у відповіді на запит.

Необхідність збільшити ціни пояснюють низкою факторів: