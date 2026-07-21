Платіжки зростуть втричі: у Києві планують суттєво підвищити тарифи на воду

У Києві планують переглянути вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення. У разі ухвалення рішення загальний тариф може зрости на понад 50 гривень.
Про це повідомили в "Київводоканалі" у відповідь на запит РБК-Україна.
"Київводоканал" вже надав столичній владі розрахунки нових тарифів. Згідно з пропозицією підприємства, вартість послуг для населення може змінитися так:
Якщо міська влада затвердить ці пропозиції, загалом тарифи на воду в столиці зростуть на 58,52 гривні за один кубічний метр - до 88,90 гривні.
У "Київводоканалі" пояснюють, що перегляд тарифу до економічно обґрунтованого рівня є вимушеним кроком.
"Його мета - не підвищення платежів як таке, а забезпечення стабільної роботи системи водопостачання та водовідведення столиці в умовах війни та постійних ризиків для критичної інфраструктури", - йдеться у відповіді на запит.
Необхідність збільшити ціни пояснюють низкою факторів:
Нагадаємо, з 1 липня по Україні почали переглядати тарифи на водопостачання та водовідведення. Найвищі тарифи встановили в Умані, Павлограді та Бердичеві, а у Вінниці ціни зросли відразу втричі.
Сьогодні ж стало відомо, що підвищити тарифи на воду планує і Львів. У мерії пояснюють, що тариф потрібно переглянути через подорожчання електроенергії, підвищення зарплат та податків.
Як писало РБК-Україна, всі водоканали мають подати місцевій владі розрахунки нових тарифів до 20 серпня.