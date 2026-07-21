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Платіжки зростуть втричі: у Києві планують суттєво підвищити тарифи на воду

06:45 21.07.2026 Вт
2 хв
Чому вирішили переглянути ціни та скільки коштуватиме куб?
aimg Юрій Дощатов aimg Дмитро Левицький
Ілюстративне фото: у Києві може подорожчати тариф на воду (Getty Images)

У Києві планують переглянути вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення. У разі ухвалення рішення загальний тариф може зрости на понад 50 гривень.

Про це повідомили в "Київводоканалі" у відповідь на запит РБК-Україна.

На скільки може вирости тариф на воду

"Київводоканал" вже надав столичній владі розрахунки нових тарифів. Згідно з пропозицією підприємства, вартість послуг для населення може змінитися так:

  • водопостачання коштуватиме 50,69 гривні за 1 куб. м (зараз - 16,16 гривні);
  • водовідведення обійдеться у 38,21 гривні за 1 куб. м (зараз - 14,22 гривні).

Якщо міська влада затвердить ці пропозиції, загалом тарифи на воду в столиці зростуть на 58,52 гривні за один кубічний метр - до 88,90 гривні.

Чому виникла необхідність підвищення

У "Київводоканалі" пояснюють, що перегляд тарифу до економічно обґрунтованого рівня є вимушеним кроком.

"Його мета - не підвищення платежів як таке, а забезпечення стабільної роботи системи водопостачання та водовідведення столиці в умовах війни та постійних ризиків для критичної інфраструктури", - йдеться у відповіді на запит.

Необхідність збільшити ціни пояснюють низкою факторів:

  • витрати на електроенергію (які складають левову частку тарифу) зросли втричі порівняно з 2022 роком;
  • вартість паливно-мастильних матеріалів збільшилася більше ніж у два рази;
  • ціни на окремі реагенти для очищення води підвищилися майже втричі;
  • через значну зношеність мереж та атаки РФ суттєво зросли витрати на запчастини та проведення ремонтних робіт;
  • підвищився рівень мінімальної та середньої заробітної плати працівників.

Підвищення тарифів на воду по Україні

Нагадаємо, з 1 липня по Україні почали переглядати тарифи на водопостачання та водовідведення. Найвищі тарифи встановили в Умані, Павлограді та Бердичеві, а у Вінниці ціни зросли відразу втричі.

Сьогодні ж стало відомо, що підвищити тарифи на воду планує і Львів. У мерії пояснюють, що тариф потрібно переглянути через подорожчання електроенергії, підвищення зарплат та податків.

Як писало РБК-Україна, всі водоканали мають подати місцевій владі розрахунки нових тарифів до 20 серпня.

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