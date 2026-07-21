Платежки вырастут втрое: в Киеве планируют существенно повысить тарифы на воду

На сколько может вырасти тариф на воду

"Киевводоканал" уже предоставил столичным властям расчеты новых тарифов. Согласно предложению предприятия, стоимость услуг для населения может измениться следующим образом:

водоснабжение будет стоить 50,69 гривны за 1 куб. м (сейчас - 16,16 гривны);

будет стоить за 1 куб. м (сейчас - 16,16 гривны); водоотвод обойдется в 38,21 гривны за 1 куб. м (сейчас - 14,22 гривны).

Если городские власти утвердят эти предложения, в целом тарифы на воду в столице вырастут на 58,52 гривны за один кубический метр - до 88,90 гривны.

Почему возникла необходимость повышения

В "Киевводоканале" объясняют, что пересмотр тарифа до экономически обоснованного уровня является вынужденным шагом.

"Его цель - не повышение платежей как таковое, а обеспечение стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения столицы в условиях войны и постоянных рисков для критической инфраструктуры", - говорится в ответе на запрос.

Необходимость увеличить цены объясняют рядом факторов: