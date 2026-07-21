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Платежки вырастут втрое: в Киеве планируют существенно повысить тарифы на воду

06:45 21.07.2026 Вт
2 мин
Почему решили пересмотреть цены и сколько будет стоить куб?
aimg Юрий Дощатов aimg Дмитрий Левицкий
Иллюстративное фото: в Киеве может подорожать тариф на воду (Getty Images)

В Киеве планируется пересмотреть стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения. В случае принятия решения общий тариф может вырасти более чем на 50 гривен.

Об этом сообщили в "Киевводоканале" в ответ на запрос РБК-Украина.

На сколько может вырасти тариф на воду

"Киевводоканал" уже предоставил столичным властям расчеты новых тарифов. Согласно предложению предприятия, стоимость услуг для населения может измениться следующим образом:

  • водоснабжение будет стоить 50,69 гривны за 1 куб. м (сейчас - 16,16 гривны);
  • водоотвод обойдется в 38,21 гривны за 1 куб. м (сейчас - 14,22 гривны).

Если городские власти утвердят эти предложения, в целом тарифы на воду в столице вырастут на 58,52 гривны за один кубический метр - до 88,90 гривны.

Почему возникла необходимость повышения

В "Киевводоканале" объясняют, что пересмотр тарифа до экономически обоснованного уровня является вынужденным шагом.

"Его цель - не повышение платежей как таковое, а обеспечение стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения столицы в условиях войны и постоянных рисков для критической инфраструктуры", - говорится в ответе на запрос.

Необходимость увеличить цены объясняют рядом факторов:

  • расходы на электроэнергию (составляющие львиную долю тарифа) выросли втрое по сравнению с 2022 годом;
  • стоимость горюче-смазочных материалов увеличилась более чем в два раза;
  • цены на отдельные реагенты для очистки воды повысились почти втрое;
  • из-за значительного износа сетей и атак РФ существенно возросли расходы на запчасти и проведение ремонтных работ;
  • повысился уровень минимальной и средней зарплаты работников.

Повышение тарифов на воду по Украине

Напомним, с 1 июля по Украине начали пересматривать тарифы на водоснабжение и водоотвод. Высокие тарифы установили в Умани, Павлограде и Бердичеве, а в Виннице цены выросли сразу втрое.

Сегодня стало известно, что повысить тарифы на воду планирует и Львов. В мэрии объясняют, что тариф следует пересмотреть из-за подорожания электроэнергии, повышения зарплат и налогов.

Как писало РБК-Украина, все водоканалы должныпредоставить местным властям расчеты новых тарифов до 20 августа.

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