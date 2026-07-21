Платежки вырастут втрое: в Киеве планируют существенно повысить тарифы на воду

В Киеве планируется пересмотреть стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения. В случае принятия решения общий тариф может вырасти более чем на 50 гривен.
Об этом сообщили в "Киевводоканале" в ответ на запрос РБК-Украина.
"Киевводоканал" уже предоставил столичным властям расчеты новых тарифов. Согласно предложению предприятия, стоимость услуг для населения может измениться следующим образом:
Если городские власти утвердят эти предложения, в целом тарифы на воду в столице вырастут на 58,52 гривны за один кубический метр - до 88,90 гривны.
В "Киевводоканале" объясняют, что пересмотр тарифа до экономически обоснованного уровня является вынужденным шагом.
"Его цель - не повышение платежей как таковое, а обеспечение стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения столицы в условиях войны и постоянных рисков для критической инфраструктуры", - говорится в ответе на запрос.
Необходимость увеличить цены объясняют рядом факторов:
Напомним, с 1 июля по Украине начали пересматривать тарифы на водоснабжение и водоотвод. Высокие тарифы установили в Умани, Павлограде и Бердичеве, а в Виннице цены выросли сразу втрое.
Сегодня стало известно, что повысить тарифы на воду планирует и Львов. В мэрии объясняют, что тариф следует пересмотреть из-за подорожания электроэнергии, повышения зарплат и налогов.
Как писало РБК-Украина, все водоканалы должныпредоставить местным властям расчеты новых тарифов до 20 августа.