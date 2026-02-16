Платіжки за воду затримуються: жителям Києва порадили, що потрібно зробити
"Київводоканал" попередив мешканців столиці про ймовірну затримку з доставкою паперових квитанцій. Споживачам пояснили також, як найкраще діяти у такій ситуації.
Що відомо про затримку з доставкою платіжок
Згідно з інформацією "Київводоканалу", наданою споживачам, останнім часом "можуть виникати тимчасові затримки із доставкою паперових квитанцій за водопостачання та водовідведення".
У компанії пояснили, що така ситуація склалась "з об'єктивних причин".
Крім того, попередження щодо затримок із доставкою платіжок споживачі отримали через офіційний чат-бот компанії (зокрема у Telegram).
"Шановні кияни! Через причини, незалежні від КВК, відбулася затримка доставки паперових рахунків - єдиної міської квитанції від ЦКС", - йдеться у повідомленні "Київводоканалу".
Про що "Київводоканал" просить споживачів
З огляду на ситуацію, що склалась із "фізичними" платіжками, громадян попросили:
- поставитися до цього з розумінням;
- за можливості - оплачувати рахунки вчасно (навіть якщо паперова платіжка ще не надійшла).
"Ваша своєчасна оплата - це стабільна робота підприємства, безперебійна подача води та можливість швидко ліквідовувати аварії. Особливо зараз, в умовах воєнного стану та складної ситуації в енергосистемі", - наголосили у "Київводоканалі".
Як швидко перевірити нарахування за воду
Споживачам нагадали також, як можна перевірити нарахування за водопостачання та водовідведення:
- в особистому кабінеті на офіційному сайті "Київводоканалу": https://my.vodokanal.kiev.ua;
- через онлайн-сервіси банків;
- через мобільні додатки;
- через інші електронні канали обслуговування.
"Дякуємо кожному за відповідальність і підтримку. Разом ми забезпечуємо стабільну роботу критично важливої інфраструктури столиці", - підсумували у прес-службі "Київводоканалу".
