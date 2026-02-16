Платіжки за воду затримуються: жителям Києва порадили, що потрібно зробити

"Київводоканал" попередив мешканців столиці про ймовірну затримку з доставкою паперових квитанцій. Споживачам пояснили також, як найкраще діяти у такій ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби ПрАТ "АК "Київводоканал" у Facebook.

Що відомо про затримку з доставкою платіжок

Згідно з інформацією "Київводоканалу", наданою споживачам, останнім часом "можуть виникати тимчасові затримки із доставкою паперових квитанцій за водопостачання та водовідведення".

У компанії пояснили, що така ситуація склалась "з об'єктивних причин".

Крім того, попередження щодо затримок із доставкою платіжок споживачі отримали через офіційний чат-бот компанії (зокрема у Telegram).

"Шановні кияни! Через причини, незалежні від КВК, відбулася затримка доставки паперових рахунків - єдиної міської квитанції від ЦКС", - йдеться у повідомленні "Київводоканалу".

Про що "Київводоканал" просить споживачів

З огляду на ситуацію, що склалась із "фізичними" платіжками, громадян попросили:

поставитися до цього з розумінням;

за можливості - оплачувати рахунки вчасно (навіть якщо паперова платіжка ще не надійшла).

"Ваша своєчасна оплата - це стабільна робота підприємства, безперебійна подача води та можливість швидко ліквідовувати аварії. Особливо зараз, в умовах воєнного стану та складної ситуації в енергосистемі", - наголосили у "Київводоканалі".

Як швидко перевірити нарахування за воду

Споживачам нагадали також, як можна перевірити нарахування за водопостачання та водовідведення:

в особистому кабінеті на офіційному сайті "Київводоканалу": https://my.vodokanal.kiev.ua;

через онлайн-сервіси банків;

через мобільні додатки;

через інші електронні канали обслуговування.

"Дякуємо кожному за відповідальність і підтримку. Разом ми забезпечуємо стабільну роботу критично важливої інфраструктури столиці", - підсумували у прес-службі "Київводоканалу".

Публікація "Київводоканалу" (скриншот: facebook.com/vodokanal)