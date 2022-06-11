"Платить должны все". В Минфине вновь заговорили о возврате налогов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко во время заседания налогового комитета Верховной рады.

По словам министра финансов, фактические расходы за май составили 251 млрд гривен, а доходы без грантовых средств - 83 млрд гривен.

Марченко заявил, что внутренние ресурсы страны по оптимизации расходов практически исчерпаны. Он считает, что единственным способом восстановления экономики является возврат уплаты налогов бизнесом.

"Налоги должны платить все. Не идет речь об увеличении устойчивых налогов или каких-то жестких условиях уплаты налогов, идет речь о том, что бизнес должен разделить справедливую стоимость войны вместе с государством", - сказал он.

Министр финансов просит Верховную раду воздержаться от уменьшения налогов и вернуть налоговый и таможенный режим, который действовал до начала войны.

Восстановление НДС и ввозных пошлин

"Мы видим необходимым и соответствующий проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, где предусматривается восстановление НДС и ввозных пошлин на таможне. Это мы считаем насущным и необходимым шагом", - отметил Марченко.

Минфин просит депутатов поддержать восстановление налогов на таможне как это было до 24 февраля. По словам министра, это позволит дополнительно мобилизовать средства и уменьшить необходимость осуществлять заимствований.