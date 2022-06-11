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"Платити мають усі". У Мінфіні знову заговорили про повернення податків

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Україна, Субота 11 червня 2022 16:55
"Платити мають усі". У Мінфіні знову заговорили про повернення податків Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Міністерстві фінансів вважають необхідним повернути сплату податків бізнесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка під час засідання податкового комітету Верховної ради.

За словами міністра фінансів, фактичні видатки за травень становили 251 млрд гривень, а доходи без грантових коштів - 83 млрд гривень.

Марченко заявив, що внутрішні ресурси країни щодо оптимізації видатків практично вичерпані. Він вважає, що єдиним способом відновлення економіки є повернення сплати податків бізнесом.

"Податки мають сплачувати всі. Не йде мова про збільшення сталих податків чи якісь жорсткі умови сплати податків, йде мова про те, що бізнес має розділити справедливу вартість війни разом із державою", - сказав він.

Міністр фінансів просить Верховну раду утриматися від зменшення податків і повернути податковий і митний режим, який діяв до початку війни.

Відновлення ПДВ і ввізних мит

"Ми вбачаємо за необхідне і є відповідний проект закону щодо внесення змін до Податкового кодексу, де передбачається відновлення ПДВ і ввізних мит на митниці. Це ми вважаємо нагальним і необхідним кроком", - зауважив Марченко.

Мінфін просить депутатів підтримати відновлення податків на митниці як це було до 24 лютого. За словами міністра, це дозволить додатково мобілізувати кошти і зменшити необхідність здійснювати запозичення.

Нагадаємо, Марченко вже виступав з пропозицією відміни усіх податкових пільг, введених на початку війни.

Раніше він заявляв, що у разі затягнення війни на 3-4 місяці, доведеться підвищувати податки.

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Міністерство фінансів України Податки
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