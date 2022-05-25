Все налоги вернуть: глава Минфина предложил отменить льготы, введенные после начала войны
Все налоговые льготы, введенные с начала войны, необходимо отменить. Министр финансов Сергей Марченко считает, что для бизнеса сделано достаточно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Марченко во время телемарафона.
Он обосновал это тем, что правительство нуждается в деньгах для финансирования армии.
"Считаю, что надо вернуть все налоги до довоенного уровня. Бизнесу мы помогли, теперь надо помочь государству, которое финансирует армию", - заявил Марченко.
Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада разрешила переход бизнеса с оборотом до 10 млрд гривен на единый налог по ставке 2%. Кроме того, были отменены все таможенные платежи, в том числе для ввоза автомобилей гражданами.
Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что если война России против Украины затянется на три-четыре месяца, то придется повышать налоги.
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