Все налоги вернуть: глава Минфина предложил отменить льготы, введенные после начала войны

Все налоговые льготы, введенные с начала войны, необходимо отменить. Министр финансов Сергей Марченко считает, что для бизнеса сделано достаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Марченко во время телемарафона.

Он обосновал это тем, что правительство нуждается в деньгах для финансирования армии. "Считаю, что надо вернуть все налоги до довоенного уровня. Бизнесу мы помогли, теперь надо помочь государству, которое финансирует армию", - заявил Марченко.