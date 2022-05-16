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Еще 3-4 месяца. Если война затянется, придется повышать налоги, - Марченко

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Киев, Понедельник 16 мая 2022 13:59
Еще 3-4 месяца. Если война затянется, придется повышать налоги, - Марченко Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач/РБК-Украина
Автор: Юлия Бойко

Если война России против Украины затянется на три-четыре месяца, то придется повышать налоги. Также украинцев ждет сокращение расходов и возможная волна национализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко для The Economist.

По его словам, во втором квартале 2022 Украина получила гранты на около 4,5 долларов при дефиците бюджета в размере 15 млрд долларов. Он подчеркнул, что это ненадежно, поскольку если война продлится еще три-четыре месяца, то последуют болезненные меры, в том числе резкое повышение налогов и резкое сокращение расходов.

"Реальный страх заключается в том, что то, что в последние годы превратилось в довольно рыночную свободную экономику, может столкнуться с волной национализации, которая сведет на нет годы тяжелого прогресса", - добавил Марченко.

Напомним, ранее сообщалось, примерно треть пенсионеров в Донецкой области еще не получила выплаты.

До этого в Министерстве социальной политики разъяснили, как получить пенсию в зоне боевых действий и оккупированных территориях.

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Сергей Марченко Налоги Война России против Украины
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